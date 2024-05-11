حسام حسن يصدم نجم الدوري الإنجليزي قبل مبارتي بوركينا فاسو وغيينا

وجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول صدمة إلى محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي بشأن الانضمام لمعسكر يونيو القادم.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على عدم ضم النني لمعسكر منتخب مصر المقبل؛ استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مبارتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

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وجاء قرار حسام حسن في ظل ابتعاد النني عن المشاركة مع فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

واستقر حسام حسن على ضم سبع لاعبين محترفين لقائمة منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل وهم..

محمد صلاح «ليفربول الإنجليزي»، محمود حسن تريزيجيه «طرابزون سبور التركي»، عمر مرموش «آينتراخت فرانكفورت الألماني»، مصطفى محمد «نانت الفرنسي»، محمد شريف «الخليج السعودي، أحمد حجازي «اتحاد جدة السعودي»، حمدي فتحي “الوكرة القطري”.

يلتقي منتخب مصر بوركينا فاسو يوم 6 مايو الجاري، على أن تلعب ضد غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويحتل منتخب مصرصدارة مجموعته برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في أول جولتين، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.