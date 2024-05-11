اخبار الرياضه

حسام حسن يصدم نجم الدوري الإنجليزي قبل مبارتي بوركينا فاسو وغيينا

0 نشر
0 تبليغ

منتخب مصر

منتخب مصر

وجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول صدمة إلى محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي بشأن الانضمام لمعسكر يونيو القادم.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على عدم ضم النني لمعسكر منتخب مصر المقبل؛ استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مبارتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

أقرأ أيضًا.. خبر سئ وآخر سار لـ الاهلي والزمالك بعد إعلان موعد مباريات كأس مصر

وجاء قرار حسام حسن في ظل ابتعاد النني عن المشاركة مع فريق أرسنال في الممتاز هذا الموسم.

واستقر حسام حسن على ضم سبع لاعبين محترفين لقائمة منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل وهم..

محمد صلاح « الإنجليزي»، محمود حسن تريزيجيه «طرابزون سبور التركي»، عمر مرموش «آينتراخت فرانكفورت الألماني»، مصطفى محمد «نانت الفرنسي»، محمد شريف «الخليج السعودي، أحمد حجازي «اتحاد جدة السعودي»، حمدي فتحي “الوكرة القطري”.

يلتقي منتخب مصر بوركينا فاسو يوم 6 مايو الجاري، على أن تلعب ضد غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويحتل منتخب مصرصدارة مجموعته برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في أول جولتين، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا