ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر الأن مشاهدة HD مباراة مانشستر سيتي وفولهام يلا شوت في الدوري الإنجليزي

بث مباشر الأن مشاهدة HD مباراة مانشستر سيتي وفولهام يلا شوت في الدوري الإنجليزي ، ويهتم الكثير من عشاق الساحرة المستديرة بمعرفة موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام والقنوات الناقلة بث مباشر، في المباراة التي تقام ضمن مواجهات الجولة 37 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024، يدخل السيتيزن المواجهة تحت شعار لابديل عن الفوز، في إطار الصراع على الصدارة لحسم اللقب لصالحه، خاصة أن الفريق السماوي في الأمتار الأخيرة من مشواره في لحسم لقب البريميرليج.

ويقدم موقع بوابة الخليج 365 مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر والقنوات الناقلة بث مباشر، وذلك في ضوء التغطية الحصرية للأحداث الرياضية المقدمة لعشاق كرة القدم، المتطلعين لمواجهة مثيرة كعادة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يعتبر الدوري الأقوى في العالم.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام والقنوات الناقلة بث مباشر

يبحث الكثير من المتابعين عن موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام والقنوات الناقلة بث مباشر، في المباراة التي تشهد متابعة كبيرة من الجماهير المهتمة بماريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تدخل كتيبة جوارديولا لحصد الثلاث نقاط في مباراة محتدمة أمام فولهام، الذي يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية، ويكون شوكة في حلق مشوار السيتيزن نحو التتويج بالبريميرليج.

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره فولهام، في الساعة 2.30 ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب كرافن كوتيج، ضمن افتتاحية الجولة 37 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.

فيما يكون موعد المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وفولهام، في إطار الدوري الإنجليزي في الساعة 3.30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، 12.30 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر

تعد شبكة قنوات بين سبورت هي القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي وفولهام، في عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024، فهي الناقل الحصري لنقل مواجهات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ومن المقرر أن تنقل مباراة مانشستر سيتي وفولهام مباشر على قناة ي إن سبورتس إتش دي 1، والتي تضم كوكبة كبيرة من المحللين للوقوف على كل التفاصيل الفنية الخاصة باللقاء، بالإضافة إلى تحليل أحداث المواجهة، وسط متابعة كبيرة من الجماهير.

ويأتي تردد قناة بين سبورت لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام كالآتي:

تردد قناة Bein sports 1

القمر الصناعي لقناة Bein sports 1: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

ترتيب مانشستر سيتي وفولهام قبل لقاء اليوم

يدخل مانشستر سيتي المواجهة في المركز الثاني برصيد 82 نقطة من 35 مواجهة، بعد تحقيق الفوز 25 لقاء، بينما تعرض للهزيمة في 3 لقاءات، وتعادل في 7 مواجهات.

على الجانب الآخر، يدخل فولهام المباراة الصعبة أمام مانشستر سيتي، في المرتبة الثالثة عشر برصيد 44 نقطة، بعد خوض 36 لقاء، فاز في 13 مواجهة، تعادل في 8 مباريات، فيما خسر خلال 16 مواجهة.