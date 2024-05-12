مدرب توتنهام يوجه رسالة للسيتي قبل المواجهة الحاسمة في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - اكد المدير الفني لفريق توتنهام الانجليزي انج بوستيجلو ان فريقه سيكون عقبة عثرة امام فريق مانشيستر سيتي في مواجهته قبل الاخيرة في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز نحو حصول السيتي على لقبه الرابع على التوالي .

وكان مانشيستر سيتي قد أعتلى قمة الدوري الانجليزي بفوزه الساحق على فولهام مساء السبت ليتقدم بفارق نقطتين عن الارسنال الذي يملك فرصة استعادة القمة حال فوزه على مانشيستر يونايتد مساء الاحد الا ان السيتي يستطيع اعتلاء القمة من جديد في حالة فوزه على توتنهام في مباراتهما المؤجلة يوم الثلاثاء المقبل قبل مواجهات الجولة الاخيرة التي ستقام في نفس التوقيت .

وتمثل مباراة الثلاثاء مشاعر مختلطة لجماهير توتنهام في ظل ان الفوز بالمباراة يمنح توتنهام فرصة التأهل الى بطولة دوري أبطال اوربا في الموسم المقبل بعد الفوز الكبير الذي حققه اليوم على بيرنلي لكنه في نفس الوقت ربما يمنح الارسنال فرصة الفوز بلقب الدوري الانجليزي وهو الامر الذي لا تحبذه جماهير توتنهام نظرا للتنافس بين الناديين في مدينة لندن .

وتعليقا على المباراة القادمة امام مانشيستر سيتي قال انج بوستيجلو المدير الفني لفريق توتنهام : لدينا مباراتين متبقيتين اي ست نقاط نستطيع تحقيقها . فنحن سنستضيف فريق مانشيستر سيتي ثم نخرج لملاقة شيفيلد يونايتد خارج ملعبنا . سنلعب المباراة من اجل كرة القدم في المقام الاول وسنلعب المباراة بطريقتنا في التفكير لكرة القدم . مانشيستر سيتي فريق رائع وهم يتنافسون على اللقب مع الارسنال في منطقة اخرى من الجدول بعيدا عنا كفريق .

يذكر ان توتنهام يحتل المركز الخامس بفارق اربعة نقاط عن استون فيلا صاحب المركز الرابع ويتبقى لكل فريق مباراتين حيث لدى استون فيلا مباراتين امام ليفربول غدا الاحد ثم يلتقون مع كريستال بالاس في الاسبوع الاخير للدوري الانجليزي .