شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسماعيلية يواجه منتخب السويس لتحديد المتأهل لدورة الترقى لدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق كهرباء الإسماعيلية، في الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد، فريق منتخب السويس باستاد بتروسبورت، فى المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل لدورة الترقى المؤهلة لدورى NILE في الموسم المقبل.

ونجح فريقا كهرباء الإسماعيلية ومنتخب السويس فى التأهل لدورى المحترفين فى الموسم المقبل، بعدما احتلا صدارة ترتيب مجموعاتهما في القسم الثالث، ويلعبان من أجل بطاقة العبور للدورة الرباعية المؤهلة للممتاز.

وأعلنت قناة أون تايم سبورتس 2 عن إذاعة مباراة كهرباء الإسماعيلية ومنتخب السويس في الأربعة والنصف مساء مساء اليوم الأحد، لتحديد لتحديد المتأهل لدورة الترقى المؤهلة لدورى NILE.