شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يواجه قطر ودياً استعداداً لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر لكرة اليد الأول للرجال فى السادسة مساء اليوم، الأحد، نظيره القطرى وديا فى إطار الاستعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 فى شهر يوليو المقبل، وذلك فى أسبوع التوقف الدولى.

وفاز منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، على نظيره البحرينى بنتيجة 32/25 فى معسكر المركز الأوليمبى بالمعادى الخميس الماضى، فى إطار الاستعداد لأولمبياد باريس 2024.

وضمت قائمة المنتخب كلا من: محمد عصام الطيار (بالينجن الألماني) و محمد علي (بيتيجهايم الألماني) وعبد الرحمن حُميد (الأهلي) وعمر الوكيل بكار (الزمالك)و أحمد هشام سيسا (الأهلي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلى )محمد مجدي (الأهلي) وعمر الفولي (الزمالك)و أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي) وأحمد سامح (الزمالك)ومحسن رمضان (الأهلي)و مهاب سعيد (نيم الفرنسي) ومحمد لاشين (الأهلي)وأكرم يسري (الزمالك)و عمر خالد كاستيلو (الأهلي)وإبرهيم المصري (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي)محمد طارق (الزمالك) وعمر شريف (سينفين الإسباني).

وأسفرت منافسات قرعة اليد بأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب الفراعنة ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.