"طلبك مرفوض".. شوبير يكشف رد صادم من اتحاد الكرة على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، رد الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام، على طلب النادي الأهلي بوجود حكام أجانب في بعض مبارياته ببطولة الدوري المصري هذا الموسم.

قال أحمد شوبير في برنامج تلفزيوني: "الأهلي أصدر بيان أمس، ووضح خلال العديد من الطلبات، وتحدث فيه عن إرسال لاعبيه للمنتخب، وأيضا الأخطاء التحكيمية التي تواجه الفريق في المباريات الماضية".

أضاف: "هقول شوية مفاجآت، هتعملي مشاكل بس هاقولها، الأهلي طلب تعيين حكام أجانب في المباريات التي سيحددها، مع تحمل التكلفة المالية كاملة، وأنا هاقولكم الرد من اتحاد الكرة".

أكمل: "رد الاتحاد أنا جبته من البرتغالي بيريرا، رئيس لجنة الحكام، سألته سؤال واضح، هل ستوافق على تواجد حكام أجانب في أي بطولة محلة، وكان رده واحد طول ما أنا موجود لن يدخل حكم أجني لمصر، ومباراة الكأس كان لها ظروف مختلفة".

وأتم تصريحاته: "أنا بقول للنادي الأهلي، أنت بعت خطاب وأنا بقولك الرد الطلب مرفوض، لجنة الحكام برئاسة بيريرا، لن توافق على تواجد حكام أجانب في أي مباراة محلية".

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