بعد فوز السيتي على توتنهام.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق مانشستر سيتي فوزا هاما للغاية على فريق توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واشتدت المنافسة على لقب البريميرليج بعد تبقي جولة واحدة فقط على النهاية والتي ستحدد بطل الدوري بين مانشستر سيتي وأرسنال.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:

1) مانشستر سيتي ـ 88 نقطة ـ 37 مباراة

2) أرسنال ـ 86 نقطة ـ 37 مباراة

3) ليفربول ـ 79 نقطة ـ 37 مباراة

4) أستون فيلا ـ 68 نقطة ـ 37 مباراة

5) توتنهام ـ 63 نقطة ـ 37 مباراة

6) نيوكاسل ـ 57 نقطة ـ 36 مباراة

7) تشيلسي ـ 57 نقطة ـ 36 مباراة

8) مانشستر يونايتد ـ 54 نقطة ـ 36 مباراة.

9) وست هام ـ 52 نقطة ـ 37 مباراة.

10) برايتون ـ 48 نقطة ـ 36 مباراة

11) بورنموث ـ 48 نقطة ـ 37 مباراة

12) كريستال بالاس ـ 46 نقطة ـ 37 مباراة

13) وولفرهامبتون ـ 46 نقطة ـ 37 مباراة

14) فولهام ـ 44 نقطة ـ 37 مباراة

15) إيفرتون ـ 40 نقطة ـ 37 مباراة

16) برينتفورد ـ 39 نقطة ـ 37 مباراة

17) نوتنجهام فورست ـ 29 نقطة ـ 37 مباراة.

18) لوتون تاون ـ 26 نقطة ـ 37 مباراة

19) بيرنلي ـ 24 نقطة ـ 37 مباراة

20) شيفيلد يونايتد ـ 16 نقطة ـ 37 مباراة

ومن المقرر أن تستأنف اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة تشيلسي ضد برايتون، ومانشستر يونايتد ضد نيوكاسل.