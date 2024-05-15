موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل اليوم والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق مانشستر يونايتد لاستقبال ضيفه نيوكاسل في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب أولد ترافورد والمؤجلة من الأسبوع 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

اليونايتد بقيادة المدير الفني إريك تين هاج سيخوض مباراة اليوم ضد نيوكاسل بهدف استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق خلال الجولات الثلاثة الأخيرة والتي شهدت خسارته في مباراتين وتعادله في واحدة.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة حصدها من 36 مباراة، حيث حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 6 وخسر 14 لقاء حتى الآن.

بينما سيدخل فريق نيوكاسل المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة، من أجل الحفاظ على تواجده في المركز السادس وضمان المشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل والقناة الناقلة :

ستنطلق مواجهة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق بث البريميرليج في الشرق الأوسط.