"صبحي في مواجهة ريان".. التشكيل الرسمي لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 23 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي".

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - فخري لاكاي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

فيما جاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني، رجب نبيل، أحمد رمضان بيكهام، عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: أحمد قندوسي، محمد عادل، محمد إبراهيم.

خط الهجوم: صامويل أمادي، أحمد ياسر ريان، صديق أوجولا.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة جمعهم من 19 مباراة خاضهم بالمسابقة، ويأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 31 جمعهم من 20 مباراة خاضهم في المسابقة.