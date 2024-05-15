32 فريقا تتنافس في بطولة هاوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت بطولة هاوي لكرة القدم في منطقة الرياض، أمس، وتستمر حتى 13 يونيو المقبل، وذلك بمشاركة 32 فريقا وأكثر من 300 لاعب وعضو في تطبيق هاوي.

وأوضح مسؤول التسويق والتواصل في البوابة الوطنية للهوايات (هاوي) عناد النفيعي، أن إطلاق بطولة هاوي في الرياض للمرة الثانية، يأتي بعد نجاح بطولات هاوي الرمضانية في مدينتي جدة والرياض، بهدف زيادة الممارسين للهوايات الرياضية، وتمكينهم وتحفيز الأفراد على المشاركة في بطولات ومسابقات هاوي القادمة.

وأشار إلى أن البطولة تقوم على نظام «خروج المغلوب»، إذ سيتم تتويج المركز الأول بعشرة آلاف ريال، ويمنح للمركز الثاني 5 آلاف ريال.

فيما تستهدف البطولة الأندية المسجلة في تطبيق هاوي وهواة الرياضة، وكذلك الأندية غير المسجلة في تطبيق هاوي.