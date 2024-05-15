شكرا لقرائتكم خبر قطر تحتضن 3 نسخ من كأس العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، قطر شرف احتضان النسخ الثلاث المقبلة من كأس العرب، وتحديدا أعوام (2025 و2029 و2033)، قبيل عقد كونغرس فيفا المقرر الجمعة المقبل في العاصمة التايلاندية.

جاء في بيان فيفا، «بطلب من الاتحاد القطري لكرة القدم، تستضيف قطر نسخ كأس العرب أعوام (2025 و2029 و2033).

وكانت قطر عبّرت عن رغبتها في استضافة كأس العرب لكرة القدم مرة ثانية تواليا في ديسمبر 2025، عبر ما كشفه وزير الشباب والرياضة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، منتصف فبراير الماضي في مقابلة تلفزيونية.

وقال الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في مقابلة مع قناة «بي إن سبورتس»: كقطري (أقول) قطر أعلنت رغبتها، (لكن) كنائب رئيس للاتحاد العربي لا يوجد قرار واضح.

وتابع الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم القطري، «هناك فكرة أن تكون كأس العرب تكملة للنسخة الأخيرة، على المستوى نفسه وتحت مظلة فيفا والاتحاد العربي. نحن في الخطوات الأخيرة بأن تقام البطولة في ديسمبر 2025 في قطر تحت مظلة فيفا».

وأردف الشيخ حمد، «نأمل بالتنسيق مع فيفا أن يكون القرار سريعا، لأن المنطقة تحتاج مثل هذه البطولات. اللعب تحت مظلة فيفا أحد أهم أسباب نجاحها، وتكون الدول متحمسة للمشاركة».

واستضافت قطر النسخة الماضية في ديسمبر 2021، بمشاركة 16 منتخبا عربيا، عندما أحرزت الجزائر اللقب على حساب تونس، في بروفة مصغرة لمونديال 2022.

وبعد عام من استضافة كأس العرب، احتضنت قطر نهائيات كأس العالم أواخر 2022 بمشاركة 32 منتخبا، وكأس آسيا في يناير وفبراير الماضيين وانتهت بإحراز قطر اللقب مرة ثانية تواليا.