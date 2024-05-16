"إلغاء الفار".. طلب مفاجئ من أندية الدوري الإنجليزي قبل انتهاء الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

فجرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء مفاجأة قوية بشأن مصير تقنية الفيديو "VAR" خلال منافسات الموسم المقبل من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم 2024-2025.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" قدمت أندية الدوري الإنجليزي مقترحا لإلغاء تقنية الفار ابتداء من منافسات الموسم المقبل.

وأوضحت الشبكة أن نادي ولفرهامبتون أول الأندية بالبريميرليج التي قدمت مقترح رسمي لالغاء الفار مؤكدا أنه يؤثر بشكل كبير على الدوري ويؤدي إلى أزمات داخل الملاعب .

وأشارت الشبكة إلى أنه سيتم النظر إلى المقترح وتغيير أي نظام بالبطولة خلال الاجتماع القادم للجمعية العمومية والمقرر عقده يوم 6 يونيو.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتي الآن برصيد 88 نقطة، يليه أرسنال في المركز الثاني برصيد 86 نقطة .

ومن المقرر أن يتم حسم لقب البريميرليج للموسم الحالي في الجولة الـ38 والأخيرة والتي ستبدأ منافستها يوم الأحد المقبل 19 مايو.