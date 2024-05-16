تقارير: نجم أستون فيلا على رأس اهتمامات مانشستر يونايتد في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو الجاري، وجود رغبة من جانب فريق مانشستر يونايتد للتعاقد مع نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي أولي واتكينز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع "ترانسفير نيوز لايف"، إن هناك رغبة قوية من جانب فريق مانشستر يونايتد للتعاقد مع واتكينز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظراً لتراجع مستوى مهاجم الفريق هويلاند.

وخاض واتكينز 52 مباراة رفقة أستون فيلا في مختلف البطولات هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل 27 هدفاً وتقديم 13 تمريرة حاسمة.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة من 36 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

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