الدوري السعودي يستخدم "الغردقة" لجذب محمد صلاح.. ما التفاصيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أصبح مستقبل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مجهولا وتحيطه الشكوك، خاصة مع مرحلة الإحلال والتجديد التي يشهدها النادي، برحيل كلوب المدير الفني للفريق نهاية الموسم، وبدء عصر جديد تحت قيادة الهولندي أرني سلوت.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم المقبل 2024-2025، لهذا أصبح متاحا له التوقيع مع أي ناد، وبدأت الأندية السعودية وبالتحديد اتحاد جدة، في التفاوض معه، منذ الانتقالات الصيفية الماضية.

ونشرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، تقريرا عن تجديد المفاوضات السعودي للتعاقد مع صلاح، باتباع أسلوب جديد، لجذب الأسماء الكبيرة وزيادة القدرة التنافسية لدوري روشن.

وفي صيف 2023، لم ينفق أي دوري في العالم أكثر من السعودي، سوى الإنجليزي، وانتقل ما يقرب من 100 لاعب أجنبي إلى دوري روشن، بتكلفة وصلت إلى ما يقرب من 750 مليون جنيه إسترليني، وكان صلاح ضمن الأهداف، مقابل 150 مليون جنيه إسترليني من اتحاد جدة، ولكن لم ينجح الأمر.

وأشار تقرير "الجارديان" إلى أن المسؤولين السعوديين يأملون أن يجذب الـ 50 منتجعا في منطقة البحر الأحمر، والذي تم افتتاحهم العام الماضي، بعض اللاعبين الأجانب إلى دوري روشن.

وأوضح أن هذه الخطة يمكن أن تقنع محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي، نظرا لإمكانية قضاء عطلته في الغردقة القريبة من موطنه مصر.

يذكر أنه تمت زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين، من 8 لاعبين إلى 10، بداية من الموسم المقبل، على أن يكون اثنين منهم أقل من 21 عاما.

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