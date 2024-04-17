مراجعة وسعر شاحن Ugreen Nexode RG | قوة 65Watt بشكل لطيف وصغير

كنت أجرب شاحن Ugreen Nexode RG منذ فترة وهو شاحن صغير من شركة Ugreen وذا تصميم لطيف الشكل وجديد، اعتدنا من Ugreen على تقديم اكسسوارات مميزة وقوية للغاية للهواتف المحمولة، منها الشاحن الذي سيدور حوله هذا المقال، شاحن بقدرة 65 وات وبحجم صغير وبتصميم لطيف وجميل للغاية، هل هو يكفي للاستخدام؟ وهل سنرشح هذا الشاحن؟ -تحذير بالحرق نعم نرشح شراء هذا الشاحن- تابع معنا مقالنا حول شاحن Ugreen Nexode RG ومراجعة كاملة للشاحن وسعره على موقعنا.

شاحن Ugreen Nexode RG بقوة 65Watt

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شاحن جديد تقدمه شركة Ugreen الرائدة في عالم اكسسوارات الهواتف المحمولة، تصميمه جديد على التصميمات التي نراها في الإكسسوارات حيث يأخذ شكل الروبوت، مع 3 مداخل بسرعات مختلفة، شاحن كالمعتاد صغير الحجم وبسيط ويمكن استعماله لشحن حتى الـMacBook الخاص بك، اعني يبدو ان سياستنا مع كل الشواحن التي سنراجعها الفترة المقبلة هي الحديث على تقنية الشحن السريع والقدرات العالية مقارنة بالحجم الصغير الخاص بالشاحن، وذلك بسبب تقنية GaN التي تستعملها هذه الشواحن.

ليست أول مرة نراجع شواحن من Ugreen ولا من سلسلة Nexode التي تقدمها الشركة، قد راجعنا 3 شواحن من قبل بسرعات مختلفة وكانت التجربة إيجابية للغاية، لذلك نحن نرشح منتجات هذه الشركة بقدر كبير، خاصة شواحن الـGaN التي من رأيي ستشكل نسبة كبيرة جدًا من كل الشواحن بعد ذلك.

مراجعة شاحن UGREEN Nexode بقدرة 65Watt و 3 مقابس كهربية قوية

شواحن GaN

نذكركم بهذه التقنية، هي تقنية اعتمدتها شركات الشواحن في الفترة الماضية وهي تعتمد على مادة نترات الجاليوم، استعمال مادة كهذه تسمح للشاحن بأن يكون صغير الحجم مقارنة بالشواحن الأخرى مع اعطاء قدرات وسرعات عالية للغاية، شواحن Ugreen الجديدة ومعظم الشواحن المميزة تستعمل هذه المواد؛ لأنه على الرغم من الحجم الصغير والسرعات العالية الا ان الشاحن لا يسخن ولا تزداد حرارته بمقدار كبير جدًا مقارنة بباقي الشواحن، تقنية ممتازة للغاية تستطيع استخدام الشاحن لفترة طويلة وانت تضمن انه لن يضر الجهاز او لن يتضرر الشاحن نفسه.

تصميم شاحن Ugreen Nexode RG

الشاحن كما قلنا بتصميم يُشبه الروبوت، لديه في الواجهة شاشة صغيرة تعمل عندما يتم توصيل الشاحن بالكهرباء، ولكن لا تعتقد انها تعطيك أي معلومات بل هي تعطيك وجه مبتسم صغير وشكله لطيف، عندما تقوم بتوصيل الهاتف او اللابتوب يتغير تعبير هذا الوجه المُبتسم بناء على سرعة شحن الجهاز الموصل او نسبة الشحن، باقي تصميم الشاحن يُظهر شكل الروبوت في وجود قطعة بلون مختلف عن جسم الشاحن تُشبه سماعات الرأس تحيط برأس الشاحن كأنه وجه روبوت فعلًا، بينما تشكل نهايات الشاحن واطرافه المعدنية أقدام الروبوت، من اهتمام الشركة بالتفاصيل انها تُصدر الشاحن مع حذاء مغناطيسي تدخل فيه نهايات الشاحن ويقف الشاحن عليهم كأنه روبوت فعلي.

من ناحية باقي الحديث عن التصميم فالشاحن من الأعلى يحمل مداخل الشحن الثلاثة، لديك مدخلين USB Type-C مع مدخل USB Type-A، غير ذلك فالشاحن من البلاستيك القوي، كلما تحمل الشاحن ستشعر بأنه بجودة مرتفعة جدًا وان ما ستقوم بصرفه من مال فهو في مكانه الصحيح مع هذا الشاحن.

سرعات الشحن التي يقدمها شاحن Ugreen Nexode RG

الشاحن لديه 3 مداخل، كل مدخل بسرعة قصوى مختلفة وكل مدخل له تقسيمة معينة للسرعة عندما تستعمله، اول مدخل Type-C يحمل السرعة الأقصى 65Watt، بينما المدخل الثاني Type-C بسرعة 30Watt بحد أقصى، المدخل الثالث USB Type-A يعطيك سرعة قصوى 22.5Watt، بالطبع هذه الأرقام تختلف عند استعمال عدة مداخل في نفس اللحظة، فما التقسيمة؟

تقسيم السرعة على مداخل الشاحن

عند استعمال مدخل واحد السرعة القصوى لكل مدخل عند استعمال مدخلين USB Type-C معًا يعمل المدخل الأول بسرعة 45Watt يعمل المدخل الثاني بسرعة 20Watt عند استعمال مدخل USB Type-C الأول مع USB Type-A يعمل المدخل الأول بسرعة 45Watt يعمل المدخل الثاني بسرعة 18Watt عند استعمال مدخل USB Type-C الثاني مع USB Type-A معًا يعمل المدخلان معًا بسرعة 15Watt بحد أقصى على 5V و3A عند استعمال المداخل الثلاثة معًا يعمل المدخل الأول بسرعة 45Watt يعمل المدخل الثاني بسرعة 7.5Watt يعمل المدخل الثالث بسرعة 7.5Watt

تجربة استعمال Ugreen Nexode RG

قمت بتجربة الشاحن على أجهزتي كالمعتاد، في البداية انا لا انصح بهذا الشاحن لشحن 3 اجهزة كبيرة، اعني 3 هواتف او هاتفين مع سماعة ليست هذه سيناريوهات الاستعمال الأفضل للشاحن، يمكن ان تشحن هاتفين من مداخل Type C مثلًا، تجربتي الشخصية كنت أشحن هاتفي والـTablet، بالطبع الشاحن يدعم معظم تقنيات الشحن السريع فالبتالي لا تواجه أي مشاكل وقد أعجبني انه يدعم شحن PPS الخاص بسامسونج حتى بسرعة 45Watt، هذا الشاحن مثالي جدًا لهاتفي والتابلت معًا فهو خيار ممتاز.

الحرارة لم تكن موجودة في هذا الشاحن، الشاحن لا يسخن بدرجة تُشعرك بأن الشاحن سيء، الحرارة بسيطة للغاية حتى مع تشغيل أكثر من جهاز، يمكن مثلًا ان اشحن الهاتف مع السماعات والساعة الذكية بهذا الشاحن بسهولة ولا أواجه أي مشكلة في الحرارة

أكثر ما أعجبني في التجربة ليست السرعة ولا الحرارة بل الشاشة -أطلق علي اني تافه انا لا اهتم لكنك ستُحب الشاشة- الشاشة تُضيء أول ما تقوم بتوصيل الشاحن بالكهرباء، يظهر وجه صغير بـLEDs بسيطة، عندما تقوم بتوصيل الهاتف ليشحن بسرعة تتحول الـLEDs لوجه آخر، عندما يشحن الهاتف بالكامل يظهر وجه آخر، في المجمل الشاحن ممتاز جدًا وكان تجربة لا يمكن إنكار جودتها.

من يحتاج الى Ugreen Nexode RG؟

من رأيي فإن هناك 3 احجام للشواحن، الشواحن الكبيرة السميكة والتي تراها مع أجهزة الماكبوك واللابتوب بشكل عام، والشواحن المتوسطة التي هي شواحن الهواتف العادية التي كلنا نشتريها، تجد الشاحن بحجم اصغر من كف يدك بشكل بسيط مثلًا، وهناك الشواحن الصغيرة مثل هذا الشاحن، هذا الشاحن بقوته يستطيع شحن لابتوب مثل الـMacBook Pro بسهولة، فلماذا احمل شاحن اللابتوب وانا معي هذا الشاحن الصغير؟

سيناريو الاستعمال المثالي لهذا الشاحن هو الهاتف مع اللابتوب من رأيي، خاصة ان كنت تستعمل منتجات Apple، يمكنك شحن الماكبوك وقتما تحب وحده، ان احتجت ان توصل الايفون بالشاحن ستستطيع شحن اللابتوب كذلك (ليس بنفس السرعة ان كان وحده) وتستعمله بطاقة عالية مع شحن الهاتف، يمكنك توصيل أي اكسسوارات اخرى أيضًا، حرفيًا هذا الشاحن يجعلك تمشي وفي حقيبتك رأس شحن واحدة مع 3 او 4 كابلات أخرى ولن تحتاج الى أي شيء آخر، فلا أجد أي سبب يجعلني احمل الشواحن الكبيرة الثقيلة في حقيبة ظهري وانا معي شيء صغير الحجم كهذا الشاحن الصغير، ناهيك عن الشاشة اللطيفة So Cute.

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لمن هذا الشاحن؟ الى من يعاني من آلام في الظهر من حمل حقيبته؛ انه الى شخص يحمل مجموعة من الأجهزة والإكسسوارات التي ستحتاج الى الشحن في اوقات مختلفة وتتحرك دائمًا بها، نتحدث عن لابتوب وهاتف او تابلت مع سماعة مع ساعة ذكية الى آخره من الأجهزة الذكية، وبالتالي يمكنك توفير مساحة في حقيبتك لأنك ستضع رأس الشاحن هذه مع 3 او 4 كابلات، اعني هذه أشياء تحملها في يدك بدون ان تتضايق، لا تأخذ أي مساحة ولا تُشكل وزنًا ثقيلًا، فكما قلت لمن هذا الشاحن؟ لمن يعاني من آلام في الظهر من حمل حقيبته.

صور للشاحن

سعر شاحن Ugreen Nexode RG

حجم صغير، تصميم لطيف، شكل جيد جدًا، شاحن Ugreen Nexode RG يُعتبر من الخارج ومن الشكل ومن المميزات كصفقة ممتازة، بالنسبة للسعر فهو بسعر 149 درهم إماراتي وستجده على موقع امازون الإمارات، وكذلك هو بسعر 159 ريال سعودي على موقع امازون السعودية، بهذا السعر فإن الشاحن رائع جدًا، صدقني قد أبدو لك سيد الإحتراف في التعامل مع التقنيات لكن الشاشة وحدها تكفي من أجل ان اقوم بشراء هذا الشاحن، بالتحويل المباشر للعملة هذا الشاحن قد يبلغ سعره 2000 جنيه مصري، وهو يستحق بالكامل سعره، ليس لمجرد التصميم بل لجودة الشاحن، سرعة عالية وبدون حرارة مع حجم صغير وجيد، شاحن فخم تستطيع شحن عدة أجهزة به، اختيار ممتاز جدًا للشراء ونرشحه بقوة.