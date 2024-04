تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن خطط ابل لدعم iPhone 17 Plus بحجم أصغر في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التفاصيل التي جاءت من المحلل “Ross Young” عن خطط ابل لدعم لدعم iPhone 17 Plus بحجم أصغر في الشاشة.

قدمت ابل هاتف iPhone 15 Plus الحالي بحجم شاشة 6.7 إنش، وهو نفس حجم الشاشة المميز لهاتف iPhone 15 Pro Max، بينما أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف iPhone 16 Plus يأتي بنفس حجم الشاشة المميز لإصدار Plus الحالي.

ويوضح التقرير الجديد الذي جاء من المحلل “Ross Young” أن ابل تستعد لإجراء تغيير في حجم الشاشة في إصدار Plus العام المقبل.

ومن المقرر وفقاً للتفاصيل الجديدة أن يأتي هاتف iPhone 17 Plus بحجم أصغر في الشاشة مقارنة بهواتف iPhone 15 Plus وiPhone 16 Plus، إلا أن التقرير لم يحدد بدقة حجم الشاشة في iPhone 17 Plus.

أيضاً يشير التقرير إلى أن iPhone 17 Plus سيأتي بحجم يتوسط أحجام الشاشة المميزة لهواتف iPhone 17 وiPhone 17 Pro Max.

من جانب أخر أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف iPhone 16 Pro Max يأتي هذا العام بحجم شاشة 6.9 إنش، لذا من المتوقع يأتي إصدار iPhone 16 Plus بنفس الحجم في الشاشة على غرار إصدارات هذا العام.

يذكر أن هذه التفاصيل المبكرة حول سلسلة iPhone 17 مازالت غير مؤكدة في الوقت الراهن، حيث تعمل ابل في الوقت الراهن على تطوير سلسلة iPhone 16 التي تنطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في شهر سبتمبر من هذا العام.

المصدر