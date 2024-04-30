مؤتمر Unpacked للكشف عن Fold 6 وFlip 6 قد يحدث في العاشر من يوليو

وفقًا للعديد من التسريبات التي ظهرت مؤخراً، تخطط سامسونج لعقد مؤتمر Unpacked القادم للكشف عن أجهزتها الجديدة في يوليو القادم، واليوم ظهرت تسريبة جديدة تحدد لنا الموعد المحدد -العاشر من يوليو- المقبل، ان صحت التسريبات فنحن امام اطلاق مُبكر لعائلة سامسونج الجديدة من الهواتف القابلة للطي، والجهاز الأجدد في عالم التقنية، خاتم Galaxy Ring الذكي.

موقع وتاريخ مؤتمر Unpacked القادم

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وردت معلومات من مصادر متعددة حول مكان وموعد مؤتمر Unpacked القادم؛ حيث انه وفقًا للتسريبات سيُقام مؤتمر سامسونج القادم في مدينة فرنسا بدلًا من برشلونة كل عام او لوس انجيلوس مثل العام الماضي، وذلك بسبب ان سامسونج أحد رعاة بطولة الأوليمبيات والتي ستُقام في فرنسا كذلك هذا العام، هذا مختلف ولكن لا فارق المهم ان نرى الهواتف، وبالنسبة للميعاد فكما تسرب فإن الميعاد قد يكون يوم العاشر من يوليو لهذا العام، وقت مبكر عن المتوقع لكن جيد.

ما الذي نتوقعه في مؤتمر سامسونج Unpacked القادم؟

من المتوقع أن يكون هذا حدثًا ضخمًا لشركة سامسونج، حيث سيتم الإعلان عن العديد من الأجهزة من المحتمل أن يشمل ذلك هاتفي Galaxy Z Fold6 و Z Flip6 وربما Fold6 Ultra و/أو FE وحتى Flip6 FE وسلسلة Galaxy Watch7 بالإضافة إلى زوج جديد على الأقل من سماعات الأذن مع الكشف الكامل عن منتج جديد مثل Galaxy Ring.

ملخص

لا يزال هناك بعض الوقت المتبقي حتى شهر يوليو، لذلك قد تتغير خطط سامسونج، ولكن في الوقت الحالي، وفقًا لـ “مصادر متعددة” غير المذكورة أعلاه، سيكون الموعد هو العاشر من يوليو في باريس، لذا احفظوا التاريخ في مذكراتكم.

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