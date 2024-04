شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا.. الذكاء الاصطناعي يساعد في التنبؤ بالانهيارات الجليدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصبح من الممكن التنبؤ بمخاطر الانهيارات الجليدية، باستخدام الذكاء الاصطناعي تماما مثل ما يقوم به البشر، وفقا لنتائج مشروع بحثي استمر لثلاثة أعوام في سويسرا.وأصدر المعهد السويسري لأبحاث الثلوج والانهيارات الجليدية في دافوس تقريره اليوم الثلاثاء. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وقال الباحثون إن خوارزميات الآلة المدربة والبشر لديهم نقاط قوة وضعف مختلفة ما يمكن بالتالي من التكامل فيما بينهما على نحو جيد .وعمل المعهد على نماذج ذكاء اصطناعي لمدة ثلاثة أعوام، ووجد أن تنبؤها غالبا ما يكون جيدا.وقال فرانك تيشيل خبير التحذير من الانهيارات الجليدية: "أحيانا لا تكون كذلك على نحو واضح، ولكننا يمكن حتى أن نكون على خطأ أحيانا".وجرى استخدام خوارزميات التنبؤ بالانهيارات الجليدية لزمن طويل، ولكن الجديد هو أنهم الآن يحللون ويقيمون النتائج للعديد من النماذج ويقدمون تقديراتهم الخاصة.ويتمتع البشر بميزة، ليست لدى الخوارزميات، وهي أنه يمكنهم أن يأخذوا في الاعتبار المراقبات الحالية وآراء الأشخاص في المجال بالإضافة إلى البيانات والنماذج عند تقييمهم للوضع.ومن ناحية أخرى، ونظرا لضيق الوقت، فإن البشر يمكنهم فقط تضمين البيانات وثيقة الصلة بشكل كبير في تحليلاتهم، في حين أن الحواسيب تأخذ جميع المعلومات في الحسبان.وقال تيشيل: "الشيء الجيد هو أن النماذج تقوم بأخطاء مختلفة عن التي نقوم بها نحن".