تطبيق توكلنا يُطلق خدمات جديدة لـ 75 دولة

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مايو 2020 -في ظل جائحة كورونا- بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية تطبيق توكلنا وهو تطبيق إلكتروني حكومي، بهدف مساعدة الحكومة السعودية في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين والزوار داخل السعودية وتسهيل الخدمات عليهم وخاصة بسبب الحاجة إلى التزام الأفراد منازلهم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبالفعل قدم التطبيق خدماته للمواطنين بكفاءة عالية وساعد في الحد من انتشار الوباء في المملكة؛ والآن وبعد قصة النجاح التي حققها تطبيق توكلنا كمنصة رقمية تسهل الخدمات الحكومية على المواطنين؛ أطلقت سدايا نسخة جديدة ومطورة من توكلنا ليتم إضافة ما يقرب من 241 خدمة حكومية إلى التطبيق لخدمة المواطنين، وتحقيق الاستدامة والاستمرار في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة العربية السعودية بصفة خاصة وفي باقى الدول التي يمكنها استخدام التطبيق بصفة عامة.

ما هو تطبيق توكلنا؟

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توكلنا هو تطبيق متوفر لنظامي الأندرويد وios أصدرته هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي السعودية للأفراد الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية أثناء فترة كورونا بهدف تقديم الخدمات التي تسمح للمستخدمين بإدارة حياتهم اليومية مع اتباع الإرشادات اللازمة لضمان الصحة والسلامة العامة، كما يمكن من خلاله الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات العامة المتعلقة بالتعليم والصحة والدين.

كان التطبيق كذلك بمثابة تصريح دخول لمختلف الأماكن العامة، بما في ذلك مراكز التسوق والمطاعم ووسائل النقل العام، كما يمكن للمستخدمين مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code عند مدخل المنشآت الحكومية للوصول إلى خدمات التطبيق، كما أنه يحتوي على ميزة تتبع تسمح للمستخدمين تتبع تحركاتهم وتفاعلاتهم مع الأفراد الآخرين، مما يضمن الامتثال لإرشادات وزارة الصحة.

يوفر التطبيق أيضًا منصة للمستخدمين للتقدم بطلب للحصول على تصاريح للسفر داخل المملكة وخارجها ويمكن لهم أيضًا استخدام التطبيق لطلب تصريح لأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة، يشمل التطبيق 7 لغات، ويضم الآن 241 خدمة، وهو مجاني تمامًا، ومتاح في 75 دولة.

خدمات تطبيق توكلنا

سهل تطبيق توكلنا على المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات في ظل جائحة كورونا وحتى بعد تضاءل حدة الوباء حيث قامت النسخة الجديدة من التطبيق بتوفير العديد من الخدمات لتمكين الأفراد المستفيدين وكذلك الجهات الحكومية والخاصة من الاستفادة من خدمات التطبيق، وذلك في إطار تعزيز التكامل في الخدمات ودعم التعاون بين القطاعات وفقًا لـ رؤية السعودية 2030، بما ينعكس على تسهيل الوصول للخدمات وتحقيق جودة الحياة في المملكة، وفيما يلي نتناول أهم خدمات التطبيق أثناء كورونا وما بعد انتهائها.

خدمات توكلنا في ظل جائجة كورونا

ساهم تطبيق توكلنا في إدارة عملية منح التصاريح إلكترونيًا خلال فترة منع التجول أثناء فيروس كورونا، والتي تم فرضها في جميع دول العالم لمنع انتشار الفيروس، وضم التطبيق مجموعة خدمات، منها:

خدمة حجز المواعيد لتلقي جرعات اللقاح.

حجز موعد اختبار كوفيد-19 وعرض النتائج بسهولة على التطبيق.

وضع الحذر الذي يسمح للمستخدمين باكتشاف ما إذا كان هناك شخص مصاب أو مشتبه بالإصابة بالفيروس في المنطقة المجاورة لهم مباشرة.

إصدار تصاريح التجمع للمناسبات الحكومية أو التجارية أو الشخصية والحصول على رموز QR للزوار.

استعراض مخالفات منع التجول.

طلب تصاريح التموين داخل الحي.

طلب تصاريح الخروج.

الإبلاغ عن أي حالة اشتباه إصابة بالفيروس.

عرض المستجدات الصحية في المملكة.

خدمات تطبيق توكلنا ما بعد كورونا

ويقدم تطبيق توكلنا في نسخته المحدثة باقة جديدة من الخدمات للمستخدمين وذلك أثر النجاح المميز الذي حققه التطبيق بعد أن وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 31 مليون مستخدم، من أجل تقديم مزيد من المبادرات والخدمات التي يحتاجها المواطنين والمقيمين وزوار المملكة على نطاق واسع لإنهاء أعمالهم اليومية بسرعة وسهولة وبدون أي عناء، ومن أهم الخدمات المحدثة بالتطبيق:

خدمة «واكب» الجديدة لآخر الأحداث والتي تهدف إلى حصول الفرد على الأخبار من مصادرها الرسمية.

خدمة «المواعيد» وهو تقويم موحد يتيح للمستخدم استعراض كافة المواعيد الخاصة والمرتبطة بالأحداث والأعياد والفعاليات.

خدمة «البيانات والوثائق» لتسهيل وصول المستخدم إلى المحفظة بسرعة فائقة.

وهناك خدمات أخرى انضمت إلى قوائم التطبيق لأداء وظيفته الرقمية بشكل واسع وكفاءة عالية ومن هذه الخدمات إصدار رخصة القيادة وتأمين المركبات، ومعرفة المخالفات المرورية. شراء التذاكر للمناسبات. توثيق التأمين. تجديد الوثائق الرسمية. الاستفسارات وطلبات جواز السفر. تصحيح البيانات والتحقق من المعلومات. المحفظة الرقمية المعتمدة من الجهات الحكومية، تتيح هذه الميزة للمستخدمين تخزين معلوماتهم الشخصية والمالية وإدارتها بشكل آمن، مما يجعل المعاملات عبر الإنترنت أكثر سهولة وأمانًا. سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية مما يلغي حاجة المستخدين لزيارة مكاتب حكومية متعددة. التبرعات الخيرية، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة من الجمعيات الخيرية المسجلة والتبرع باستخدام طرق الدفع المختلفة.



دليل التسجيل في توكلنا خطوة بخطوة

من أجل الوصول إلى الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا، يحتاج المستخدمون إلى تسجيل أنفسهم أولاً، تختلف عملية التسجيل لكل من المقيمين والزوار، وسوف نستعرض خطوات كل منها فيما يلي:

بالنسبة للمقيمين، الخطوة الأولى هي تنزيل تطبيق توكلنا على أجهزتهم المحمولة. بمجرد التنزيل، سيحتاجون إلى التسجيل كمستخدم جديد عن طريق إدخال المعلومات المطلوبة، بما في ذلك المعرف وكلمة المرور، بعد ذلك، سيتلقون رمز التحقق على رقم هاتفهم المحمول المسجل، والذي سيحتاجون إلى إدخاله للتحقق من حسابهم.

بعد ذلك، سيحتاج المستخدم إلى تحديد موقعه الدقيق على الخريطة والإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالصحة، وسيحتاجون أيضًا إلى تحديد الكفلاء والمعالين في نفس مكان إقامتهم، مثل أفراد الأسرة ومساعدين المنازل.

بالنسبة لحاملي تأشيرة الزيارة، الخطوة الأولى هي أيضًا تنزيل تطبيق توكلنا، بمجرد التنزيل، سيحتاجون إلى التسجيل كمستخدم جديد عن طريق ملء معلوماتهم الشخصية، بما في ذلك رقم جواز السفر ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد والجنسية، يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا التسجيل باستخدام رقم البطاقة الخليجية أو رقم الحدود، بعد ملء المعلومات المطلوبة، سيتلقى المستخدم رمز التحقق عبر الرسائل القصيرة، والذي سيحتاج إلى إدخاله للتحقق من حسابه، سيحتاجون أيضًا إلى إنشاء كلمة مرور مكونة من 8 أحرف أو أكثر.

ومن المهم ملاحظة أن الأفراد الذين ليس لديهم حساب في أبشر قد يواجهون بعض الصعوبات أثناء التسجيل في توكلنا، ومع ذلك، هناك طرق للتغلب على هذا العائق حيث أنه أصبح بإمكان مُعالي حاملي الإقامة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي تأشيرات الزيارة إنشاء حساب أبشر باستخدام أرقام الحدود للزوار.

تطبيق توكلنا لخدمات العمرة والحج

تصريح اعتمرنا: ميزة تتيح للمستخدمين معاينة جميع تصاريح اعتمارنا، بما في ذلك تصاريح الصلاة في الحرمين الشريفين، وأداء الطواف، وزيارة المسجد النبوي وغيرها من التصاريح.

تصاريح وتذاكر الحج والعمرة: يتيح تطبيق توكلنا للحجاج في الخارج شراء تذاكر الحج والعمرة، كما يقوم التطبيق بإصدار التصاريح، ويمكن للراغبين في تجديد تصاريحهم زيارة قسم “إصدار تصريح” في التطبيق للقيام بذلك.

تصريح الحج: يوفر توكلنا تصاريح الحج الصادرة عن وزارة الحج والعمرة، مما يسهل تسجيل الحاج وإدارة الدخول إلى المشاعر المقدسة.

تصريح العمرة: ميزة تم ربطها مع تطبيق اعتمرنا لعرض تصريح العمرة على توكلنا. كما ستجعل هذه الميزة التطبيق يلغي تصريح الحاج تلقائيا في حال تغير حالته الصحية، مما يضمن عمرة آمنة للجميع.

المؤشرات الملونة: قامت وزارة الحج والعمرة بتحديث تطبيقات توكلنا لتشمل مؤشرات ملونة توضح حالة الازدحام خلال وقت الذروة في الحرمين الشريفين. يشير اللون الرمادي إلى عدم توفر الحجز بينما يشير اللون الأخضر إلى ازدحام طفيف، ويشير اللون البرتقالي إلى ازدحام متوسط ​​والأحمر يشير إلى ازدحام شديد.

الدول التي يمكن استخدام تطبيق توكلنا فيها

من المميز أن استخدام تطبيق توكلنا لا يقتصر فقط على التواجد داخل المملكة العربية السعودية ولكن التطبيق متاح في ما لا يقل عن 75 دولة حول العالم، نذكرهم فيما يلي:

الشرق الأوسط وأفريقيا

المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، قطر، عمان، الأردن، الجزائر، السودان، الصومال، المغرب، تونس، جيبوتي، فلسطين، ليبيا، مصر، جنوب أفريقيا، لبنان، نيجيريا، إريتريا، إثيوبيا، وموريتانيا.

أوروبا

البوسنة، البرتغال، جمهورية التشيك، الدنمارك، السويد، المملكة المتحدة، النرويج، النمسا، اليونان، إسبانيا، إستونيا، إيطاليا، أندورا، أيرلندا، أيسلندا، بلجيكا، بولندا، ألمانيا، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، لاتفيا، لوكسمبورغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطا، موناكو، هولندا، الجبل الأسود، أذربيجان.

أمريكا

الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

آسيا وأوقيانوسيا

إندونيسيا، وأفغانستان، وأوزبكستان، والهند، وسريلانكا، والفلبين، وبنغلاديش، واليابان، وبروناي، وسنغافورة، وكازاخستان، وماليزيا، ونيوزيلندا، وجزر المالديف.

ختامًا، قدمنا خلال هذا المقال كل ما يتعلق بخدمات تطبيق توكلنا لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية وخارجها حيث أن التطبيق لم يعد يقتصر فقط على تقديم الخدمات الصحية الضرورية المتعلقة بجائجة كورونا ولكنه توسع ليشمل كافة الخدمات الرقمية التي يحتاج إليها المواطن دون تكبد عناء الإجراءات الروتينية.

للتعرف على خدمات توكلنا في ظل جائحة كورونا