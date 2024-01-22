مانشيني يتصدر الترند بعد تصريحاته باستبعاد المنتخب السعودي الحصول على كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - مانشيني.. تصدر المدير الفني للمنتخب السعودي، روبرتو مانشيني، محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، عقب تصريحاته التي أدلى بها مؤخراً عن استبعاد الأخضر للفوز بكأس آسيا.

مانشيني يكشف عن المنتخبات الاكثر ترشحا لبطولة كأس آسيا



وأوضح مانشيني، أن المنتخب السعودي غير مرشح لنيل لقب بطولة كأس آسيا بنسختها الحالية، التي تقام في دولة قطر، كاشفا عن المنتخبات الاكثر ترشيحا، حيث أجاب على السؤال الذي جاء فيه "هل ترى أن المنتخب السعودي مرشحاً للفوز باللقب القاري بعد خوضه لمباراتين في البطولة"، قائلا: "بالتأكيد نريد الفوز ولكن المرشحون للفوز منتخبات إيران واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، هم في مستوى أعلى".

وتابع:"أعتقد أننا بالفعل أهدرنا العديد من الفرص ولكن إن خرجنا كل مباراة بهدفين سأكون سعيداً، فقد لعبنا مباراة جيدة لكننا كنا أفضل حين كنا 11 ضد 11، لعبنا ببطء وكنا نظن أننا قادرون على تغيير أحداث المباراة لكن كرة القدم غريبة، وبالرغم من ذلك أنا راضٍ عن أداء اللاعبين، لدينا فرصة للتحسن قبل دور الستة عشر".

فوز المنتخب السعودي ببطولة كأس آسيا ثلاث مرات

يذكر أن المنتخب السعودي تأهل لدور الـ16 بعد وصوله للنقطة السادسة في صدارة المجموعة السادسة، بعد فوزه على منتخبي عُمان بهدفين لواحد وقيرغيزستان بثنائية.

وكان المنتخب الوطني السعودي حصل على اللقب ثلاث مرات، خلال أعوام 1984 و1988 و1996.