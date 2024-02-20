ممثل السعودية بمحكمة العدل: الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قال ممثل السعودية بمحكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ودليل ذلك عدم وجود أي دولة مدافعة في العالم عن هذا الاحتلال.

وطالب ممثل السعودية بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي الذي وصفه بـ "غير الشرعي" للأراضي الفلسطينية، معبرًا عن تنديد المملكة الكامل بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتجاوزه للقوانين الدولية.

وأضاف ممثل السعودية، أن استهداف الجيش الإسرائيلي لآلاف المدنيين في قطاع غزة وتهجيرهم من منازلهم وأراضيهم هو أمر غير قابل للتبرير، مشيرًا أن القوات الإسرائيلية تقوم في الوقت ذاته بمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في الدفاع عن النفس وحقهم في إقامة دولة فلسطينية.

وقال ممثل المملكة، إنه على مدار 5 عقود قام الجيش الإسرائيلي بارتكاب أبشع الجرائم في الأراضي الفلسطينية منتهكًا بذلك كل القوانين وواجباته الدولية، التي طالبه بها المجتمع الدولي.

وتعقد محكمة العدل الدولية جلسة، حيث ستقدم أكثر من 50 دولة مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.