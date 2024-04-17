شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب يقترح تأسيس وحدة لتصدير العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح المهندس طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يتم تأسيس وحدة أو كيان قادر على التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتصدير العقار.



وأوضح خلال مشاركته في جلسة المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول تصدير العقار المصري الفرص والرؤى المستقبلية، أن يكون لهذه الوحدة القدرة على متابعة وتنفيذ مخرجات خطط التسويق والنفقات.