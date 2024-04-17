شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: مشروع موازنة 2024/2025 يعكس اهتمام القيادة السياسية بالفئات البسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2024/2025 يعكس اهتمام القيادة السياسية بالفئات البسيطة وغير القادرة، وانعكس ذلك فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، إضافة إلى الاهتمام بملف الاستثمار والإنتاج متمثلا في قطاعى الصناعة والزراعة، بجانب المعاشات والسلع التموينية والصحة والتعليم كالعادة فى المقدمة.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن مشروع الموازنة تضمن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، وهذه الخطوة سيكون لها العديد من المميزات التى ستنعكس على المواطن بشكل غير مباشر، إضافة إلى أن مشروع الموازنة تطرق أيضا إلى إفساح الطريق أمام القطاع الخاص فى خطوة الغرض منها زيادة الدمج والتمكين للقطاع الخاص، حيث لن يتجاوز سقف إجمالي الاستثمارات العامة تريليون جنيه، وهو ما يعكس الجدية من قبل الدولة بشأن سياسة التخارج.

وأكد "غنيم"، أن تخصيص 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، خطوة جادة من قبل الحكومة للتأكيد على دعمها للسلع التموينية وأنها فى مقدمة اهتمامات الدولة لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، إضافة إلى تخصيص 215 مليار جنيه للمعاشات و23 مليار جنيه لدعم الصادرات و40 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة" يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الدولة عازمة على حماية كبار السن ودعم القطاع الصناعى فى ظل ما تستهدفه من تحقيق 100 مليار دولار صادرات، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل فى الصناعة وعودة شعار صنع فى مصر.