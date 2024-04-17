الحرائق تغتال أحلام النازحين باليمن

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وتشهد مخيمات النزوح في محافظة مأرب حرائق مستمرة، تخلف وفيات ومصابين في صفوف النازحين، وكان آخر هذه الحوادث حريق التهم مأوى يضم 5 أسر نازحة في مخيم «آل صايل» في القطاع الثالث بمديرية وادي مأرب، فيما التهم حريق آخر منزل أسرة نازحة في مخيم «آل دليل» الواقع في المحافظة النفطية.
وكشف تقرير حديث للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين بسبب حوادث الحرائق في مخيمات ومساكن النازحين بمأرب منذ مطلع العام الحالي.
وقالت الوحدة التنفيذية في تقريرها إن حرائق متفرقة أدت إلى وفاة نحو 31 نازحا، وإصابة 68 آخرين، سجلتها الوحدة منذ مطلع العام.
وأضافت الوحدة أنها سجلت منذ الأول من يناير وحتى 13 أبريل 2024، نحو 34 حريقا شهدتها مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، ونجم عنها 4 إصابات مؤكدة جميعها لأطفال.
وأشارت إلى تسجيل 219 حادثة حريق في مخيمات وتجمعات النازحين في مأرب خلال العام الماضي 2023، والتي أسفرت عن وفاة 6 نازحين وإصابة 22 بينهم نساء وأطفال، وأرجعت الوحدة الحوادث إلى وصلات عشوائية.
حرائق النازحين في اليمن:
- 219 حريقا في 2023
- 34 حريقا من بداية 2024
- 31 نازحا توفوا
- 69 مصابا
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