مقتل قائدين من حزب الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل اثنين من قادة جماعة حزب الله في هجمات بجنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن شخصين آخرين أصيبا في الهجوم، وأفادت الوكالة بأن سيارة أصيبت في بلدة عين بعال قرب الحدود الإسرائيلية خلال الهجوم. وذكرت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق نقلا عن مصادر أمنية من جنوب لبنان أن القتيل هو عضو بارز في حزب الله، وذكرت التقارير أن هذا الشخص كان مسؤولا عن جميع الأنشطة العسكرية للحزب في المنطقة التى تعرضت للهجوم.

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