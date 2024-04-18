شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: القمة المصرية البحرينية استمرار لجهود مصر لوقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد حزب المستقلين الجدد علي ان عقد القمه المصرية البحرينية في هذا التوقيت هو تأكيد علي ان مصر مستمرة في جهودها لوقف الحرب علي غزه في محاوله لحشد راي عربي ودولي عام رافض لاستمرار الحرب.

واكد دكتور هشام عناني رئيس الحزب اشادته بثبات الموقف المصري من خلال قيادته الرافض لتصفيه القضية علي حساب دول الجوار وعلي الرفض القاطع لأي محاوله للتهجير القسري للفلسطينيين.

واضاف عناني باننا نثمن بالتأكيد المستمر علي حقوق الشعب الفلسطيني طبقا للقرارات الدولية وحقه في اقامه دولته وتقرير مصيره.

ويؤكد الحزب علي دعمه الكاملة للقيادة المصرية في جهودها التي بدأت منذ اللحظة الاولي للحرب علي كل الأصعدة الدولي والعربي جنبا الي جنب الدعم الشعب المصري لشقيقه الفلسطيني والاصرار علي ان تكون مصر من خلال جهودها الشريان الاصيل لوصول المساعدات للشعب الفلسطيني المحتل في غزة.