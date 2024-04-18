شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يعقد أولى جلساته فى العاصمة الإدارية الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جلساته العامة يوم الأحد المقبل، على أن تُعقد الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويومي الأثنين والثلاثاء، في مقر المجلس الحالي بالتحرير.



وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس فقد تقرر عقد الجلسات العامة للمجلس أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 21، 22، 23 أبريل 2024، وستكون على النحو الآتي:



جلسة الأحد 21 أبريل 2024 الساعة 12 ظهرا سيتم عقدها بقاعة مجلس النواب بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.



جلستي الإثنين والثلاثاء 22، 23 أبريل 2024 الساعة 11 صباحا سيتم عقدهما بقاعة المجلس بمقره الحالي بالتحرير.