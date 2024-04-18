المفتي دريان وصل الى السعودية تلبية لدعوة من رابطة العالم الإسلامي

وصل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الى السعودية تلبية لدعوة رسمية من رابطة العالم الإسلامي للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين لمجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة التي ستعقد في الرياض.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد في الرياض سفير لبنان في السعودية فوزي كبارة ومسؤولون من رابطة العالم الإسلامي.