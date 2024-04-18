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المفتي دريان وصل الى السعودية تلبية لدعوة من رابطة العالم الإسلامي

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وصل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الى تلبية لدعوة رسمية من رابطة العالم الإسلامي للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين لمجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة التي ستعقد في الرياض.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد في الرياض سفير لبنان في السعودية فوزي كبارة ومسؤولون من رابطة العالم الإسلامي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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