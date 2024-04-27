صور.. إعلان نتائج مهرجان سيناء أولا لجامعات القناة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة سيناء نتائج مهرجان سيناء أولا المنعقد بفرع الجامعة في العريش بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 10 جامعات تمثل شمال وجنوب سيناء ومحافظات القناة، ووفد من الجيش الثاني الميداني، بحضور أكثر من 1000 طالب وطالبة، وافتتحه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ومحمود راتب نائب رئيس مجلس امناء الجامعة والدكتورة جيهان فكري رئيس جامعة سيناء، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ لمحافظة سيناء، وعدد من مشايخ وعوائل سيناء، وقيادات وزارة والشباب والرياضة، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء.

بدأ المهرجان بطابور عرض للطلاب المشاركة علي انغام الأغاني الوطنية وتقديم فقرة فنية من قبل فريق جامعة سيناء الحاصل على المركز الأول في مسابقة إبداع وممثل مصر في مسابقة فنية في دولة الجزائر، واصطفاف الطلاب المشاركون والتقاط الصورة الجماعية مع وزير الشباب ومحافظ شمال سيناء، وإطلاق المنافسات في عدة العاب رياضية وهي : كرة القدم الخماسية، وكرة السلة ، وكرة الطائرة، وتنس الطاولة.

وفي مسابقة كرة القدم فاز بالمركز الأول وفد الجيش الثاني الميداني وفي المركز الثاني جامعة قناة السويس، وفي المركز الثالث جامعة سيناء فرع القنطرة، وحصل الطالب عمر أحمد عبدالباسط على هداف البطولة.

وفاز بالمركز الأول في مسابقة الكرة الطائرة جامعة العريش والمركز الثاني جامعة سيناء فرع العريش والمركز الثالث جامعة سيناء فرع القنطرة، وفي مسابقة كرة السلة فاز بالمركز الأول جامعة قناة السويس وفي المركز الثاني جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والمركز الثالث جامعة سيناء فرع القنطرة.

وفي مسابقة تنس الطاولة، فاز بالمركز الأول الطالبة منة نصر عبدالجواد من جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والمركز الثاني الطالبة يارا فوزي شعبان من جامعة العريش وفي المركز الثالث الطالبة ريتاج محمد من جامعة سيناء فرع العريش.

وكرم وزير الشباب الدكتور أشرف صبحى واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء ومحمود راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء الفرق الطلابية المشاركة فى مهرجان سيناء أولا.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الشكل والمنظر الجميل لمهرجان "سيناء أولا" المنعقد بجامعة سيناء فرع العريش بحضور أكثر من ألف طالب وطالبة، يعكس ويعبر عن صورة الطالب المصري وحرصه على ممارسة الأنشطة.

وتابع: مصر بخير في وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي والإرهاب كان مركز جدا في سيناء وزرت سيناء قبل ذلك ولم نستطيع الدخول بري ودخلناها عبر البحر لعدم أمان الطريق ولكن حتى لا ننسى سيناء الآن الكل يتحرك داخل سيناء والعريش بكل أمان.

وأكد محمود راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، أنه لم يعد كافيا خلال المرحلة الحالية الاكتفاء والاهتمام بالتعليم والعلم والدراسة للطالب الجامعي في ظل التسارع التكنولوجي وظهور منصات افتراضية جديدة تغزو عقول الشباب والشابات إذ أنه يجب خلق مساحات جديدة من النقاشات والفعاليات والأنشطة الثقافية الرياضية الفنية بشكلها الجديد تقدم للطلاب معلومات ووعي عن طريق النقاش البناء وعرض وجهات النظر.

فيما قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن جامعة سيناء أحد قلاع المعرفة مشيدا بحجم التعاون بين المحافظة والجامعة لخدمة أغراض التنمية في المحافظة والتي كانت الجامعة حريصة علي تلبية كل احتياجاتها منذ إنشائها وحتي الآن.

وأطلقت جامعة سيناء ، مهرجان "سيناء أولا" الرياضي للعام الثاني علي التوالي بمشاركة جامعات سيناء والقناة والذي تنظمه جامعة سيناء تحت رعاية وزارة والشباب والرياضة والذي تنظمه جامعة سيناء بالعريش في إطار احتفالات ال 42 لعيد تحرير سيناء.

ويقام مهرجان "سيناء أولا"، للعام الثاني علي التوالي بعد نجاح النسخة الأولي من المهرجان والذي شهد حضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين والقيادات حيث يعد المهرجان واحد من أهم الأنشطة الشبابية لرفع الوعي الوطني والانتماء لدي الشباب الجامعي وتعريفهم بأهمية أرض الفيروز والدور الكبير الذي قدمته مصر وجيشها طوال تاريخها في الحفاظ علي سيناء.

ويأتي المهرجان في إطار الدور المجتمعي الذي تقدمه جامعة سيناء للمنطقة المحيطة وفي ظل ما تشهده سيناء ومحافظات القناة من طفرة تنموية تقدمها الدولة خلال الفترات الماضية لتنميته، وتحرص الجامعة على المشاركة لتقديم كافة الدعم لأبناء سيناء من منح دراسية وتوفير قوافل طبية وتوعوية تقدم خدمات لمجتمعهم.