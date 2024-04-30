الرياض تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. نوفمبر المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - وقعت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، اتفاقية مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، لاستضافة مؤتمر الاستثمار العالمي بنسخته الثامنة والعشرين خلال الفترة 25 - 27 نوفمبر 2024 في الرياض، وذلك في إطار حرص المملكة على قيادة التحول الرقمي والاستدامة والتعاون العالمي في قطاع الاستثمار، مما يؤكد موقع المملكة بصفته مركز استثمار عالمي للترويج لبيئة الأعمال الواعدة في المملكة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار المختلفة حول العالم.

كما تجسد استضافة الرياض للمؤتمر العالمي، المكانة الاقتصادية المرموقة التي تحظى بها المملكة في تعزيز التعاون الدولي للدفع بالنمو الاقتصادي العالمي، حيث تأتي هذه الاستضافة تأكيدًا لدور المملكة المحوري على المستوى العالمي والإقليمي، ودورها في صناعة القرار، وموقعها الاستراتيجي.

ويعد المؤتمر منصة حوار عالمية تجمع نخبة من القادة وكبار المستثمرين وأصحاب المصلحة المعنيين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة اتجاهات وفرص الاستثمار العالمية وتحفيز الاستثمار في عدد من القطاعات المحلية والعالمية كما سيسلط المؤتمر الضوء على ما تشهده المملكة من تحول تاريخي غير مسبوق، ونمو اقتصادي كبير في ظل رؤية المملكة 2030 ومشاريعها الطموحة التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.

يذكر أن مؤتمر الاستثمار العالمي الذي تنظمه الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار منذ عام 1995، هو منتدى تجتمع فيه وكالات ترويج الاستثمار لمناقشة ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي قد تؤثر في تدفقات الاستثمارات العالمية.