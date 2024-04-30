شكرا لقرائتكم خبر تحديات المنطقة تتصدر زيارة أمير الكويت إلى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ مشعل الصباح، النتائج الخطيرة لاستمرار القصف الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتحديات الصعبة التي تهدد أمن المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية أحمد فهمي، في بيان، «إنه يتم عقد مباحثات بين الجانبين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت، والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية».

وتعد زيارة أمير الكويت هي الأولى إلى مصر منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي وتأتى بالتزامن مع بداية تولي الرئيس المصري الولاية الرئاسية الثالثة.

وأكدت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن الزيارة تجسد قوة ومتانة الروابط الوثيقة بين دولة البلدين؛ التي تستمد رسوخها من العلاقات التاريخية الفريدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين وتطابق رؤيتهما حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأشارت أن الزيارة تحظى باهتمام مصري واسع رسميا وشعبيا كونها الأولى لأمير الكويت إلى مصر، لما تعكسه من تلاحم وترابط بين البلدين الشقيقين.

وترتبط الكويت ومصر بعلاقات تاريخية قوية متميزة ومتجذرة على المستويين الرسمي والشعبي؛ إذ كانت مصر من أولى الدول التي اعترفت باستقلال البلاد عام 1961، فيما أخذت العلاقات المشتركة في التنامي إذ جرى تبادل السفراء والتنسيق السياسي على أعلى المستويات.