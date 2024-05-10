أبطالها السقا ورمضان وصلاح.. المقاطعة تُجبر «بيبسي» على وقف حملة إعلانية كبرى

الشارقة - اميمة ياسر -

أفاد موقع "القاهرة 24" بأن حملة المقاطعة التي تبنتها الشعوب العربية، ضد شركة "بيبسي" أجبرت الشركة على وقف حملة إعلانية كبيرة، مع استمرار حملات المقاطعة منذ أكتوبر الماضي، بسبب الأحداث في فلسطين وقطاع غزة.

وخلال الفترة الماضية، حاولت الشركة الحد من الخسائر التي تعرضت لها، إثر اندلاع الحرب على غزة، محاولة إعادة الجمهور إليها مرة أخرى عن طريق إجراء تخفيضات وخصومات مؤقتة وذلك في شهر مارس الماضي.

ونقل الموقع عن مصادر له قولها إن الحملة الإعلانية الكبيرة يقودها عدد من النجوم اللامعين، في مقدمتهم الفنان أحمد السقا، والفنان محمد رمضان، بالإضافة إلى النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وأضافت المصادر أنه تقرر تأجيل تلك الحملة الإعلانية بسبب حملة المقاطعة التي تتعرض لها الشركات خلال الفترة الحالية.

وكانت شركة "بيبسي مصر" قد قررت رفع سعر لتر بيبسي الأكثر شعبية، بنحو 4 جنيهات إضافية بداية من شهر مارس 2024، حسب مستند من شركة بيبسكو مصر، مرسل إلى التجار أعضاء الغرف التجارية.

حينها رفعت شركة بيبسي كولا مصر سعر اللتر ونصف واللتر بيبسي إلى 21.75 جنيه، وتم تطبيق الزيادة أول مارس.