التعاون الإسلامي: نكبة فلسطين علامة قاتمة في الضمير الإنساني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استذكرت منظمة التعاون الإسلامي أمس الذكرى الـ 76 لنكبة فلسطين أرضا وشعبا وتاريخا، إثر قيام إسرائيل، قوة الاحتلال الاستعماري، وما صاحبها من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والإرهاب المنظم، والتهجير القسري، والتدمير المتعمد لمئات القرى الفلسطينية، ومصادرة الأراضي والممتلكات للشعب الفلسطيني الأصيل. وقالت المنظمة في بيان «إن هذه الذكرى السادسة والسبعين لنكبة فلسطين الأليمة، لا تزال تداعياتها تتوالى على نحو غير مسبوق من خلال جرائم القتل، والتدمير، والتهجير القسري، والإبادة الجماعية نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني والذي أدى إلى ارتقاء أكثر من 35 ألف شهيد ونحو 79 ألف جريح غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن».

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