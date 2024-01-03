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عدن - ياسمين التهامي - معجزة ربانية .. التين المجفف وزيت الزيتون قبل النوم لمدة أسبوع يفعل المعجزات داخل جسدك لن تتخيل 100 حصان

جسم الإنسان يحتاج إلى الرعايه الكاملة ليضمن أن يظل بصحة جيدة لأطول فترة ممكنة وطرق الرعاية تكمن في استخدام وصفات طبيعية تعمل على تقوية الجسم بشكل عام وكما تعرفون أن الله عز وجل قد ذكر التين والزيتون في كتابه العزيز واقسم بهم في سوره كان بدايتها والتين والزيتون وهذا وإن دل على شيء فيدل على مدى عظمة هذين المكونين ويكفي ذكرهم في القرآن الكريم ومن خلال هذا الموضوع نتعرف على فوائد التين مع زيت الزيتون تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع .

أبرز ‏فوائد تناول زيت الزيتون مع التين

خلط هذين المكونين معا يحتوي على عناصر مشتركة من شأنها أن تعمل على الحصول على فوائد هائلة إليكم أهمها:

تناول خليط التين مع زيت الزيتون يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم وهذا بدوره يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية وكذلك يعطينا طاقة وحيوية .

يعمل تناول هذا الخليط كذلك على تحسين عمل الغدد الموجودة بالجسم وهذا نظرا لما يحتويه من عناصر وفيتامينات أساسية.

لكل من يبحث عن خليط يمكن تناوله بدون زيادة في الوزن بل خسارته يمكن هذا عبر تناول خليط زيت الزيتون مع التين كونه غني بالألياف مما يعمل على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة وخسارة الوزن وهذا لمن يتبع حمية غذائية .

‏بالنسبة لمرضى السكري هذا الخليط مناسب لكم جدا فهو يعمل على خفض مستويات السكر المرتفعة بالدم .

لا ننسى الفوائد الجمالية لهذا الخليط كونه يعمل على تحسين مظهر البشرة ويساعدها على تقليل ظهور التجاعيد عبر زيادة إفراز الكولاجين الطبيعي بها.

