اخبار السعوديه
- 0 الهلال السعودي يزاحم أيها علي التعاقد مع نجم برشلونة
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0 السعودية | القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 11 مخالفًا لنظام البيئة لدخولهم محميات دون ترخيص
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0 السعودية | المملكة تحقق المركز الثاني عالمياً بنسبة 58% في نمو عدد السياح الوافدين خلال 2023
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0 السعودية | تحذير سعودي للخطوط الجوية الباكستانية بسبب عدم الالتزام بالجداول الزمنية
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0 السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
اخبار الخليج
- 0 رئيس وزراء العراق يبحث مع مساعد بوتين زيارته المرتقبة إلى روسيا الاتحادية
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0 أبو ردينة يحذر من استمرار الاستفزازات الإسرائيلية اليومية للقدس والمقدسات
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0 قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتدى على صحفيين فى القدس
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0 النمسا تقدم دفعة جديدة من المساعدات إلى ليبيا لمواجهة تداعيات الأعاصير
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0 مذيعة قناة إم بي سي تستضيف شابا وسيما لتعلن الزواج منه بعد أشهر (لن تصدق من يكون)
اخبار العالم
- 0 برلمانى: مؤتمر حكاية وطن رسالة للعالم بديمقراطية الدولة ومسارها التنموى
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0 حزب الحرية المصرى: نصطف خلف قيادة الرئيس السيسي للعبور بمصر للمستقبل
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0 دفاع "النواب": استمرار الرئيس السيسى ضمان حقيقى لتحقيق التنمية الشاملة
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0 حزب المؤتمر: الرئيس السيسي استجاب لإرادة الجماهير في محافظات مصر المختلفة
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0 حزب الاتحاد: مؤتمر حكاية وطن لخص 10 سنوات من الإنجازات لم تحدث منذ عقود
أخبار مصر
- 0 البحث العلمى: مصر فى المرتبة 55 عالميا بمؤشر البحوث والتطوير
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0 عبد السند يمامة ممازحا طبيب الكشف الطبى: "الدنيا تمام ولا ايه"..صور
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0 أخبار مصر.. الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع الأعلى للقوات المسلحة
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0 رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد
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0 وزارة العمل: توفير وظائف لـ7 ملايين و267 ألفا و140 مواطنا خلال 10 سنوات
الاقتصاد
- 0 هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية
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0 سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 3-10-2023
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0 سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 2150 جنيها للجرام
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0 سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 3-10-2023 فى مصر
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0 13 شركة هندية تزور مصر لبحث فرص الاستثمار بقطاعات الطاقة والكيماويات
اخبار الرياضه
- 0 سمر حمزة بطلة العالم فى المصارعة : ترشح الرئيس السيسى يمنحنا الثقة و استمرار للتطور
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0 مران الزمالك.. مشاركة أوباما وفتوح وشلبى وتأهيل شيكابالا
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0 الونش يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك
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0 رئيس اتحاد السلاح: أؤيد بقوة قرار ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية
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0 معتز عاشور: الرئيس أنقذنا من الظلام وفرض الأمن والأمان على مصر
فن ومشاهير
- 0 غادة عبد الرازق: أدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات استكمالا لمسيرة الانجازات
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0 المنتج الفرنسي چان لوي: سينما يوسف شاهين لها طابع خاص وتعلمنا منها
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0 24 فيلما مصريا وعربيا في الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي
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0 إقبال كبير على أفلام مسابقة شباب مصر فى أول عروضها بمهرجان الإسكندرية
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0 اعرف مشوار حاتم صلاح قبل بطولة مسلسل "على باب العمارة" على watch it
علوم وتكنولوجيا
- 0 تكنولوجيا: ميتا تدرس فرض رسوم على مستخدمى فيس بوك وإنستجرام مقابل حجب الإعلانات
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0 تكنولوجيا: توم هانكس ينتقد الذكاء الاصطناعى بعد استخدام شبيهه فى إعلان دعائى
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0 تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 1.39% خلال الـ24 ساعة الماضية
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0 تكنولوجيا: التقاط صورة مذهلة لمجرة فى الفضاء بواسطة كاميرا الطاقة المظلمة
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0 تكنولوجيا: أبرز منتجات ستكشف عنها جوجل فى مؤتمر 4 أكتوبر
صحة ورشاقة
- 0 علماء يحذرون: نزلات البرد يمكن أن تؤدى إلى الجلطات الدموية
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0 الصحة العالمية: طرح لقاح ثان للملاريا العام المقبل ونوصى باستخدامه
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0 الفائزون بجائزة نوبل للطب ابتكروا لقاح "mRNA"ضد كورونا وتغيير مسار الوباء
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0 دراسة: كوب من الشاى يوميا يقلل خطر الإصابة بمرض السكر بمقدار النصف
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0 متى يجب استخدام خافض الحرارة بعد التطعيم لحديثى الولادة؟.. استشارى توضح
لايف ستايل
- 0 4 تغييرات في نمط الحياة لتحسين مستويات الكوليسترول وصحة القلب
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0 قبل نصف نهائي الكأس.. إطلالة بالورود لخطيبة مروان عطية
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0 «سهام» تحتفل بالحصول على ليسانس آداب بعد سن الـ50: «أخطط للدكتوراه»
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0 مريض بالصلب المشقوق منذ 17 سنة.. «مازن» بطل سباحة لم يستسلم للعجز
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0 الامارات | «آي فون 15» ومشكلة السخونة المفرطة.. «آبل»: توصلنا للسبب
منوعات
- 0 شاهد .. إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني.. ما علاقة تمثال لـ قاسم سليماني؟
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0 شاهد .. فاجعة جديدة في العراق.. عشرات حالات التسمم في حفل زفاف!
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0 شاهد .. اللحظة الاولى لاندلاع حريق زفاف الحمدانية الذي وقع ضحيته اكثر مئة قتيل.. فيديو
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0 شاهد .. امريكي يقود سيارته مع ثور ضخم الى جانبه!.. فيديو
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0 شاهد .. امير سعودي يرد على صحفي شبّه محمد صلاح بالاهرامات والتاريخ التي لا تباع ولا تشترى!