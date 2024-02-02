عدن - ياسمين التهامي - إذا عانق الرجل زوجته أو قبلها .. هل عليه إعادة الوضوء؟ رد مذهل

الجمعة 2 فبراير 2024 الساعة 21:32

هذا السؤال ورد الى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، وأجاب عاشور ، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الإمام الشافعي قال إنه ينقض الوضوء، لكن الإمام مالك قال إنها زوجته ولا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة ينتج عنها أثر.وأشار إلى أنه في حال ما إذا ترتب على هذا اللمس أو التقبيل بشهوة أو خروج شيء فهنا ينقض الوضوء ويجب التطهر وإعادة الوضوء مرة أخرى.