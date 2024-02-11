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عدن - ياسمين التهامي - حاجة أغرب من الخيال.. غيري حياتك للاجمل من خلال تلك العشبة الخارقة بهذه الطريقة

عندما تبحث عن العناية بالشعر، فلا يوجد أفضل من الوصفات الطبيعية لحل مشاكل الشعر، والعناية به والتحسين من مظهره، ومن بين تلك العلاجات المنزلية هو نبات المليسة أو فيما يعرف باسم بلسم الليمون، تابعوا القراءة لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه غسول المليسة للشعر.غسول المليسة للعناية بالشعر

تقدم عشبة المليسة للشعر الكثير من الفوائد الرائعة، فهو يحفز على تنظيف الفروة بعمق، والتحكم في إفراز الزيوت، كما أنه يقضي بقوة على القشرة، ومنح الشعر اللمعان الذي يجعله متألق، يمكنك إتباع هذا الغسول كروتين أساسي للعناية بالشعر، بتوفير هذه المكوناتكوبان من الماء.

ملعقتان كبيرتان من نبات أوراق المليسة المجففة.

ملعقة واحدة صغيرة من الخل.

ملعقة واحدة صغيرة من زهرة البابونج.

طريقة التحضيريمكنك صنع غسول المليسة للشعر بنفسك من خلال إتباع هذه الطريقة:

يسكب الماء في وعاء وتضاف إليه أوراق المليسة المجففة وزهور البابونج.

يرفع الوعاء على نار متوسطة وتركه يغلي لمدة ربع ساعة حتى تنتقل فوائد هذه الأعشاب إلى الماء.

بعد مرور هذه المدة يرفع الوعاء من على النار وتركه حتى يبرد.يصفى المنقوع من هذا النبات، وإضافة إليه الخل، وتقلب المكونات حتى تمتزج معاً.

يعبأ الغسول في زجاجة ذات رذاذ، حتى يسهل عليك الاستخدام.

يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة سبعة أيام، لا أكثر من ذلك حتى لا تنمو به الفطريات.طريقة الاستخدام

يمكنك استخدام غسول المليسة للشعر، لتنظيف الفروة من البكتيريا والفطريات، وتكون خطوات تطبيقه كالآتي:

توزيع الغسول على الفروة والشعر، مع التأكد من تغطيته بشكل كامل.

لف الشعر بمنشفة مبللة بماء ساخن وتركها لمدة نصف ساعة.

تكرار عملية الشطف عدة مرات للتخلص من آثاره.

في المرة الأخيرة يشطف الشعر بالطريقة العادية باستخدام القليل من الشامبو ويفضل أن يكون شامبو أطفال لأن مكوناته طبيعية على عكس الأنواع الأخرى.

يستخدم الغسول كروتين أسبوعي للشعر.