عدن - ياسمين التهامي - رسمياً: السعودية تفرض هذه العقوبة على من يخرج الشارع بثوب النوم!!

الأحد 11 فبراير 2024 الساعة 13:43

كشف المحامي زياد الشعلان، عن عقوبة الخروج بثوب النوم للشارع.

وقال الشعلان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق “تيك توك”: الخروج بثوب النوم للشارع أو للبقالة أو لأي مكان عام يعد مخالفة للائحة الذوق العام، وعليها غرامة 100ريال.https://twitter.com/SelaElnagar?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1756137667417268500%7Ctwgr%5E39c32261717627aa56dd7283e8bde887a60f5e24%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fg-get.net%2F78443%2F