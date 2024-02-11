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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على أكبر نصابة في تاريخ مصر .. سيصدمك حجم المبلغ الذي سرقته من المصريين المساكين؟