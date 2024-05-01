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عدن - ياسمين التهامي - خلطة سحرية بسيطة لإزالة الشعر في المنزل بدون ألم وعدم ظهوره مرة ثانيه.. تعرفي عليها مع (طريقة التحضير)

ازالة الشعر نهائيا بالملح

يعمل الملح والماء البارد على ازالة الشعر تحت الجلد في الوجه نهائيا عن طريق إتلاف جذور الشعر بعمق، بالاضافة الى تنعيم البشرة وازالة الجلد الميت. وللعلم، هذه الوصفة غير مناسبة لأصحاب البشرة الحساسة.

المكونات:

ملح.

ماء بارد.

الطريقة:

استخدمي الحلاوة أو الواكس لازالة الشعر من سطح الجلد بالكامل.

ضعي نصف كوب من الماء مع كوب من الملح المعتدل (ليس ناعم وليس خشن) وقلبيه قليلا.

ادهني خلطة الملح على المنطقة التي أزيلت منها الشعر بحركات دائرية لمدة 10 دقائق.

اتركي الوصفة على الجلد حتى تجف ثم اغسليها بماء فاتر.

دهني كريم مرطب.

يُمكنك استخدام الملح لإبطاء نمو بصيلات الشعر بعد كل مرة تُزيلين فيها الشعر باستخدام الحلاوة أو الواكس وسوف تلاحظين النتيجة بعد ثاني شهر.

ازالة الشعر بدون الم نهائيا بالبابايا

تحتوي البابايا على انزيم يُسمى انزيم الغراء وهو يعمل على ازالة الشعر من الجذور في الجسم كله وتأخير انبات الشعر لفترة طويلة جدا، و يعمل الكركم على تقشير البشرة لتسهيل ازالة الشعر بدون الم نهائيا وتبييضها.

المكونات:

بابايا.

كركم.

الطريقة:

اخلطي ملعقتين من البابايا المهروسة مع نصف ملعقة كركم في وعاء.

ادهني بشرتك بالخليط بحركات دائرية رقيقة لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء البارد ثم جففيه جيدا.

ملاحظة: يُمكنك استخدام هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

ازالة الشعر بدون الم نهائيا بالكركم والحليب

يُعتبر الكركم أحد أشهر العناصر الطبيعية لازالة الشعر بدون الم نهائيا ومن اول مرة لما يحتويه من مضادات أكسدة، كما أن يُمكن اضافة بعض المكونات معه في نفس الخلطة مثل بياض البيض والدقيق الذين يعملون على تهدئة البشرة وتخديرها.

المكونات:

كركم.

بياض بيض.

دقيق.

الطريقة:

اخلطي ملعقة صغيرة من الكركم المطحون مع بياض بيضة جيدا في وعاء.

ضعي ملعقتين صغيرتين من الدقيق مع المكونات السابقة وقلبي المكونات جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ لفتح المسام وتهدئة الجلد لتسهيل إزالة الشعر.

ادهني الخلطة على وجهك وعلى المناطق الموجود فيها الشعر بحركات دائرية واتركيها حتى تجف.

اغسلي وجهك بالماء البارد لإغلاق المسام مرة أخرى.

يُمكنك استخدام هذه الخلطة مرتين اسبوعيا للقضاء على بصيلات الشعر تماما.

ملحوظة: اذا كانت بشرتك حساسة، فيُمكنك تجريب الوصفة على يديك أولا للتأكد مما إذا كانت تُسبب لك احمرار في البشرة أم لا.

ازالة الشعر بدون الم نهائيا بالشوفان والعسل والليمون

يحتوي الشوفان على مضادات الأكسدة التي تُمكنه من ازالة الشعر من البشرة بسهولة مع تبييضها. و يعمل العسل على ترطيب البشرة اثناء التخلص من الشعر. ويحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يُغذي البشرة ويُنظفها بعمق.

المكونات:

شوفان.

عسل.

عصير ليمون.

الطريقة:

احضري وعاء واخلطي فيه ملعقة صغيرة من الشوفان مع ملعقتين صغيرتين من العسل والليمون حتى تحصلي على عجينة.

ادهني الوصفة على الشعر الزائد بحركات دائرية سريعة واتركيها 15 دقيقة حتى تجف تماما.

ازيلي الخلطة باصابعك عكس اتجاه نمو الشعر ثم اغسلي بشرتك بالماء الدافئ.

جففي بشرتك جيدا.

يُمكنك استخدام هذه الخلطة لازالة الشعر الزائد مرتين في الاسبوع.

ازالة الشعر نهائيا بدون الم بزيت السعد

اشتهر زيت السعد بقدرته على الحد من نمو الشعر عند الاعتماد عليه واستخدامه بشكل متكرر تدريجيا، فيقوم بالتأثير على جذور الشعر مباشرة ويُتلفها ويستمر في إضعاف نمو الشعر حتى لا ينمو مرة أخرى.

طريقة استخدام نبات السعد لمنع ظهور الشعر:

استخدمي الطريقة المُفضلة لكِ في ازالة الشعر سواء كانت السويت أو الواكس ثم نضفي المنطقة جيدا.

ادهني زيت السعد مباشرة على المنطقة بحركات دائرية و استخدميه كغسول للبشرة بعد ازالة الشعر منها.

استخدمي زيت السعد مرة بعد ازالة الشعر مباشرة ومرة أخرى بعد 12 ساعة ومرة أخرى بعد 12 ساعة أخرى وكرري هذه العملية في كل مرة تزيلين فيها شعر جسمك.

طريقة أخرى:

احضري وعاء واطحني فيه جذور نبات السعد حتى تصبح بودر.

سخني كوب من زيت الزيتون واتركيه حتى يبرد.

احضري قنينة زجاجية داكنة اللون وضعي في نصفها زيت الزيتون ونصفها الآخر جذور نبات السعد المطحونة.

هزي الزجاجة جيدا حتى تختلط المكونات جيدا.

اتركي الزجاجة في مكان مظلم لمدة 15 يوم.

تخلصي من شعر جسمك بالطريقة التي تفضلينها ثم ادهني بعدها زيت السعد بحركات دائرية كغسول للبشرة.

ملحوظة هامة: هذه الطريقة يُمكن استخدامها لازالة شعر الجسم كله والوجه والمناطق الحساسة.