معجزة "ربانية" مشروب منزلي بسيط للقضاء على السعال والبلغم وتنظيف الرئتين

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عدن - ياسمين التهامي - مشروب منزلي بسيط للقضاء على السعال والبلغم وتنظيف الرئتين

ربما نكون قد سمعنا الكثير عن فوائد الجزر للعين، ولكن ربما لم نسمع ابدا ان له القدرة على معالجة السعال فقد استخدم حساء الجزر قديماً لفترة طويلة لعلاج الشعب الهوائية و لنزلات البرد والانفلونزا

لماذا الجزر؟

الجزر غنى بالمغذيات الكثيفة، فهو يحتوى على فيتامينات A، C، K وكذلك على نسب عالية من البوتاسيوم ،وعلى حد ما افاد به الخبراء منذ فترة طويلة فأن فيتامين (A) يلعب دورا في الحفاظ على الأسطح المخاطية مثل الرئتين وذلك من خلال التأثير على فئات فرعية معينة من الخلايا التائية والخلايا البائية والسيتوكينات وكذلك فيتامين C يلعب دوراً هاما لتعزيز نظام المناعة. كما ان خلط الجزر مع العسل يزيد من الفوائد باعتباره مضادة للفيروسات ومضادة للجراثيم ،كما ان العسل ملطف للحلق وإضافة قليلا من الزنجبيل يساعد أيضا في الحد من الالتهابات وتخفيف الألم.



مكونات شراب السعال الطبيعى

1/2 كيلو جرام من الجزر

3-4 ملاعق من العسل

2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم الطازج

الطريقة

يقطع الجزر إلى قطع صغيرة وتوضع في مقلاة صغيرة ويضاف الماء حتى يتم تغطيتها بالكامل.ويطهى على نار متوسطة الحرارة. ثم يضاف اليه الزنجبيل ويزال من على النار حتى يصبح الزنجبيل والجزر ناعمين ثم يترك ليبرد ويضاف اليه العسل.

كيفية الاستخدام

يتناول منه 3-4 فهذا الشراب من شأنه أن يساعد على التخلص من البلغم ويحسن من اداء رئتيك بعد يوم أو يومين من الاستخدام المنتظم.