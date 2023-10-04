فيفي عبده تطلّ بفيديو جديد بعد العملية الجراحية.. احلى من سما المصري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو حرصت من خلاله على طمأنة الجمهور على صحتها بعد خضوعها لعملية جراحية في الفترة الأخيرة، منعتها من الظهور على السوشيال ميديا.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي تمشي في الشارع وترتدي ملابس رياضية، وأرفقته بالتعليق: “صباح الفل والصحة والعافية عليكم وعلينا الله يديمها من نعمة ويحفظها من الزوال ده بعد العملية التانية والحمد لله”.

وأضافت: “مبسوطة أوي النهاردة إن ربنا كرّمني، وبقيت أقدر أمشي بسرعة، وبقيت أمشي وكويسة أوي بعد العملية وبشكر كل الدكاترة اللي كانوا معايا… أنا بقالي شهرين بتمرّن في المياه وخسّيت وخدت لون برونزي وأنا مبسوطة إن ربنا كرّمني وبقيت بمشي كويس”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الفنية، مشاركتها في دراما رمضان 2022 ببطولة مسلسل “شغل في العالي”، مع الفنانة شيرين رضا.