اجمد من سما المصري .. لاميتا فرنجية بإطلالة لامعة وجريئة وجمالها حديث الكثيرين

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي، وظهرت لاميتا فرنجية كعادتها بإطلالة أنوثية جريئة، وارتدت ملابس قصيرة، مكشوفة البطن مع أكمام طويلة، مع تنورة فوق الركبة باللون الاحمر الناري.



وتركت لاميتا خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها ووضعت ميك اب جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

لاميتا هي عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل “عصر الحريم”، وشاركت الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، والفنان محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

وقدمت آخر أدوارها فى السينما من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومي عز الدين، وعزت أبو عوف، ، وإخراج محمد سامي.