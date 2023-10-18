جويل بدر برفقة إنجي خوري بعد ارتدائها الحجاب وهكذا دعمتها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تواجدت جويل بدر برفقة إنجي خوري في ظهور أول لها معها بالحجاب وقد شاركت جويل مقطعي فيديو في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بدت في أحدها وهي حالسة إلى جانب إنجي التي كانت تصور مقطع الفيديو على طريقة السيلفي وسألتها إنجي انتي ما بتحبي الصور كتير لترد بلي، وقبلتها جويل على خدها ثم قالت هاي إنجي هاي بنتي دلوعتي يقبرني الحجاب يقبرني.



وقد بدت إنجي وقد اكتسبت الكثير من الوزن وارتدت ثياباً واسعة باللونين البني والبيج.

واعتبر كثر ان إنجي ابتعدت عن الاضواء ولم تعد تهتم برشاقتها كما كانت تفعل من قبل الا ان البعض الاخر رجح ان تكون قد خضع لعملية لحقن "خلفيتها" بالفيلر حتى تبدو أكبر مما هي عليه.