نجوم الغناء العربي يشاركون في حفل “روائع بليغ حمدي” بموسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستقبل مسرح أبو بكر سالم، بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، حفلاً غنائياً ضخماً، للاحتفاء بأعمال الموسيقار الراحل بليغ حمدي (1932: 1993)، يوم 9 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، الذي يُقام تحت شعار “Big Time”.

ويشارك في الحفل، 6 من نجوم الغناء، وهم: أنغام، وأصالة، ونانسي عجرم، وصابر الرباعي، وماجد المهندس وطلال سلامة، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

سبق وقدّم غالبية المشاركين في هذا الحفل، عدداً من أعمال بليغ حمدي، في حفلات سابقة، فقد تغنت أنغام بأغنية “أشكي لمين”، و”آه لو قابلتك من زمان”، و”بوسة على الخد ده”، فيما قدمت أصالة أغنيتي “خليك هنا” و”اسمعوني”، كما أنها تعد المطربة الوحيدة من الـ6، التي تملك في رصيدها أغنية من ألحان بليغ حمدي، وهي “حلم عميق”.

كما غنّت نانسي عجرم، أغنية “مستنياك” في إحدى حفلاتها، أما صابر الرباعي، قدم “سواح”، بينما ماجد المهندس تغنّى بـ”مداح القمر” للفنان عبد الحليم حافظ.

وحرص الموسيقار سامي الحفناوي، على توجيه الشكر للقائمين على تلك الليلة الموسيقية المرتقبة لإحياء أعمال بليغ حمدي، والتي تأتي تكريماً لمسيرته الطويلة، واصفاً إياه بقوله: “قيمة فنية كبيرة في الوطن العربي”.

وأوضح أن “بليغ كان مغرماً بالألحان، ووهب حياته كلها للموسيقى، لدرجة أنه كان يُنفذ مشروعاً موسيقية ضمن عقود تضمن حقه، فلم يكن مهتماً بالمال وتكوين الثروات أبداً”، كما اعتبر نفسه تلميذاً لبليغ حمدي، حيث كوّن معه صداقة منذ اللقاء الأول الذي جمعهما، في كواليس أغنية “حبيبي يا متغرب” لـفائزة أحمد.

الناقد أمجد مصطفى، أثنى على فكرة تنظيم ليلة فنية للاحتفاء بأعمال بليغ حمدي، باعتباره “أحد أهم وأكثر الملحنين المؤثرين في تاريخ الأغنية المصرية والعربية”.

ورأى أمجد، أن “بليغ حمدي، صانع النجوم بألحانه، فأي لحن كان يقدمه لأي صوت جديد، كان يصنع منه نجماً كبيراً”، مشيداً بالأسماء التي ستشارك في هذا الحفل المرتقب، “أصحاب أصوات طربية قوية”.

بليغ حمدي، وهب حياته لصناعة الموسيقى، منذ صباه، واحترف المجال منذ مطلع العشرينيات من عمره، وذلك حسبما قال في أحد لقاءاته قبيل وفاته، كما كان يعمل نحو 16 ساعة يومياً، لتنفيذ مقطوعة فنية، وعمل مع كبار المطربين، مثل أم كلثوم الذي قدم لها 11 لحناً، وأكثر من 29 لعبد الحليم حافظ، والأمر ذاته مع شادية، فيما تعاون مع رفيقة دربه وردة الجزائرية في أكثر من 30 لحناً، كما عمل مع نجاة الصغيرة، وعفاف راضي، وميادة الحناوي، وصباح، وحتى سميرة سعيد، ومحمد الحلو، وعلي الحجار.