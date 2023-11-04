قصة مسلسل "الطائر الرفراف" حقيقية.. وصورة حقيقية للشخصيات الرئيسية

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ميرنا وليد - بيروت - ما قد لا يعرفه البعض ان مسلسل "الطائر الرفراف" الذي يحقق نجاحا لافتاً في تركيا والدولار العربية قصته حقيقية وان الشخصيات فريد، سيران وبيلين هم موجودين في الحياة الواقعية بأسماء مختلفة وقد انتشر صورة ظهر فيه أبطال القصة التي استوحى منها كاتب العمل المسلسل.
وأشاد الجمهور بجمال "سيران" الحقيقية.
يذكر انه تبعاً لهذا الموضوع قيل انه في نهاية العمل"سيران تسافر تدرس وفريد يدخل المصح يتعالج الرواية كذا وبرضوا النهاية الاقرب كذا" حسب ما جاء في التعليقات التي تداولها الجمهور على السوشيل ميديا.
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