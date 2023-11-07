بالصور- قبلة حميمة تجمع سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب.. وتحدث ضجة واسعة

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الممثل قيس الشيخ نجيب والممثلة سلافة معمار ضجة واسعة بعد ظهورهما في أحد المشاهد من مسلسل "الخائن"، حيث قام الإثنان بتبادل قبلة حميمية، ما جعل الجمهور يتفاعل بشكل كبير مع المشهد.



وتدور قصة المسلسل تدور حول طبيبة شهيرة "سلافة معمار" تعيش حياة مستقرة مع زوجها وابنها، وتكتشف عن طريق الصدفة خيانة زوجها "قيس الشيخ نجيب" مع فتاة شابة "مرام علي" عاش معها قصة حب دامت حوالى العامين.

وتقرر بعد ذلك الزوجة والطبيبة الانتقام من زوجها وعشيقته على طريقتها الخاصة، ضمن أحداث قوية.

ويشارك في مسلسل "الخائن" عدد كبير من الممثلين أبرزهم قيس الشيخ نجيب، سلافة معمار، ريتا حرب، مرام علي، رولا بقسماتي، جلال شموط، خالد شباط، إيلي متري، تاتيانا مرعب وجينا أبو زيد.

