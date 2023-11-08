عطل تقني يطال منصّة “شاهد” والأخيرة تصدر بيانًا … اقرأ التفاصيل

تفاجأ متابعو منصة شاهد بعدم استطاعتهم الولوج الى المنصة لمتابعة الأعمال الفنيّة والدرامية وكافة النشاطات التي يتّم بثّها مباشرة عبر المنصة التي تضّم ملايين المتابعين.

وأسفت “شاهد” من المتابعين على الخلل التقني الذي طرأ فجأة على المنصة واعدة الجمهور بالعودة في اقصى سرعة خاصة ان الفريق المختّص يعمل على اصلاح العطل.

وقالت شاهد عبر تطبيق X : “تأسف منصة شاهد عن الخلل التقني الذي يعمل فريقنا المتخصص على إصلاحه بأقصى سرعة لتعود الخدمة إليك”.