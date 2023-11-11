سارة الودعاني تكشف حقيقة قصة فقدان والدها ولقائه بعد 27 عامًا

أكدت مشهورة السناب شات، سارة الودعاني، حقيقة قصة فقدان والدها والتي انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأوضحت سارة الودعاني أن والدها يدعى “صالح”، وقد عاش في دار الأيتام لعدة سنوات قبل أن يتم تبنيه من قبل عائلة أخرى لسنوات عديدة. وبعد مرور الوقت، اكتشف أنهم ليسوا عائلته الحقيقية، ولم يتمكن من لقاء والده حتى بعد رحلة بحث استمرت 27 سنة.

وكانت صحيفة “اليوم” قد نشرت قصة “سعد” ولقائه بوالده صالح في عام 1994، في أول لقاء جمعهما بعد غياب دام 27 عامًا. وما زالت الودعاني تبحث عن والدتها العراقية ولم تتمكن حتى الآن من العثور عليها.

تعكس هذه القصة رحلة صعود وتحديات سارة الودعاني في البحث عن هويتها الحقيقية ولقاء والدها بعد فترة طويلة من الفراق. وتعبر سارة عن شكرها وامتنانها للصحيفة التي نشرت قصتها، وتأمل في أن تتمكن قريبًا من العثور على والدتها المفقودة.

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