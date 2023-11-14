خطيب نارين بيوتي مسيحي .. فهل يعتنق الإسلام من أجلها ؟ وفارق العمر بينهما يحدث بلبلة!

ميرنا وليد - بيروت - شكّلت خطوبة اليوتيوبر السورية نارين عمارة الشهيرة بـ "نارين بيوتي" ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، والجميع تسائل عن هوية خطيبها، نعرض لكم اليوم بعض المعلومات عنه.



اسمه رامي سمعو وهو رجل أعمال سوري اماراتي يعيش في دبي، خبير في الخدمات المصرفية الاستثماريةويلقبه البعض بـ ابو الياس، ايضا عضو في مجلس مجموعة الراشد في البحرين والتي تسمى لاند مارك، ويمتلك مطعما خاصا له في الإمارات.

فارق العمر بين نارين ورامي 15 عام، يعتنق الديانة المسيحية وقيل انه من الممكن ان يعتنق الديانة الإسلامية، لكنها معلومة غير مؤكدة تداولها الجمهور.